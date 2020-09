Basil Eidenbenz new entry nel cast di “The Witcher”

Cambio di attore per il personaggio di Eskel della serie televisiva Netflix “The Witcher”.

Basil Eidenbenz sarà Eskel di “The Witcher”

Come conferma anche Variety è stato scelto l’attore Basil Eidenbenz per interpretare il ruolo di Eskel, Witcher della Scuola del Lupo, che possiede dei poteri magici molto forti.

A febbraio, Netflix aveva annunciato che a ricoprire questo ruolo sarebbe stato l’attore Thue Ersted Rasmussen. Purtroppo però l’interprete si è visto costretto a rinunciare a questo ruolo, a causa di problemi di calendario, dovuti all’obbligato spostamento delle riprese, nonostante avesse già girato diverse scene prima del lockdown generale.

Eidenbenz è un attore svizzero noto per aver recitato nel dramma storico inglese “Victoria”, ma anche per avere avuto un ruolo ne “La favorita” a fianco di Olivia Colman e Emma Stone. Eidenbenz interpreterà Eskel, amico di vecchia data del protagonista Geralt of Rivia, interpretato da Henry Cavill.

Altre new entry nel cast

Ma Basil Eidenbenz non è l’unica nuova aggiunta del cast. Spiccano infatti diversi nomi di attori noti che entreranno a far parte del cast della seconda stagione di “The Witcher”.

La star di “Game of Thrones” Kristofer Hivju interpreterà Nivellen, Yasen Atour (“Young Wallender”) sarà invece Coen, Agnes Bjorn sarà Vereena. Paul Bullion di “Peaky Blinders” vestirà i panni di Lambert, Aisha Fabienne Ross, nota per aver recitato in “The Danish Girl”, interpreterà Lydia, e Mecia Simson sarà Francesca. L’attore di “Killing Eve” Kim Bodnia avrà il ruolo di Vesemir, mentore di Geralt ed Eskel, nella seconda stagione.

La produzione della seconda stagione di “The Witcher” si è fermata a metà Marzo, all’inzio della pandemia da Coronavirus. Le riprese sono poi ripartite il 17 Agosto.

Rasmussen ha rivelato su Instagram che lasciare la serie è stata una decisione che gli ha spezzato davvero il cuore e augura a tutti una buona fortuna e un buon lavoro per le riprese della stagione.

La seconda stagione di “The Witcher” verrà rilasciata nel 2021.

Francesca Trovarelli

28/09/2020