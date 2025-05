Eurovision Song Contest 2025: Il Trionfo e la Classifica Finale della Kermesse Musicale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 17 maggio 2025, la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest ha preso vita a Basilea, in Svizzera, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e spettacolo. Con la conduzione di Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer, il festival ha visto esibirsi artisti provenienti da tutta Europa, culminando nella proclamazione del vincitore. Questo evento annuale, che celebra la musica e la cultura dei diversi paesi partecipanti, ha offerto momenti indimenticabili e performance straordinarie.

La finale: Un evento indimenticabile

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si è rivelata un vero e proprio show, capace di coinvolgere e intrattenere il pubblico presente e quello a casa. Ad aprire la serata è stato Nemo, il primo artista non binario a vincere l’Eurovision, che ha incantato tutti con il suo brano “The Code“. La sua performance ha mescolato generi musicali come rap, drum’n’bass e opera, creando un’atmosfera unica e innovativa.

Durante la serata, si sono esibiti anche artisti svizzeri di grande fama, tra cui Peter, Sue & Marc, che hanno riproposto “Io Senza Te“, un brano storico del 1981. La celebre Paola ha incantato il pubblico con “Cinéma“, mentre Luca Hänni ha presentato la sua hit “She Got Me“. Non è mancato il momento dedicato a Gjon’s Tears, che ha cantato “Tout l’univers“, e a Cèline Dion, la leggendaria vincitrice dell’Eurovision 1988, che ha deliziato i presenti con la sua potente voce e il brano “Ne partez pas sans moi“.

Gli ospiti e le performance speciali

La serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui i vincitori del televoto delle ultime edizioni. Un momento particolarmente atteso è stato il secondo intervallo, in cui si è svolta una divertente “battaglia” musicale tra le canzoni più amate del 2023 e 2024. Da un lato, il finlandese Käärijä con “Cha Cha Cha“, dall’altro il croato Baby Lasagna con “Rim Tim Tagi Dim“. Questo confronto ha aggiunto un ulteriore elemento di intrattenimento alla serata, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

La competizione ha visto i rappresentanti di ciascun paese salire nuovamente sul palco, tutti con un obiettivo chiaro: conquistare la vittoria o, almeno, un posto sul podio. La tensione e l’emozione erano palpabili, mentre i fan sostenevano i loro artisti preferiti.

La classifica finale e il destino dell’italia

Concludendo la serata, è arrivato il momento tanto atteso della proclamazione del vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025. Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia, si è esibito con il brano “Volevo essere un duro“, ma quale sarà stata la sua posizione finale? La classifica ha tenuto tutti con il fiato sospeso, e i dettagli sulla posizione di Corsi sono in fase di aggiornamento. L’Eurovision è sempre un evento che genera grande attesa e discussione, e anche quest’anno non ha deluso le aspettative.

La kermesse ha dimostrato ancora una volta il suo potere di unire culture diverse attraverso la musica, creando un’atmosfera di festa e celebrazione. Con artisti di talento e performance indimenticabili, l’Eurovision Song Contest 2025 rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistervi.

