Antlers - Spirito insaziabile: una scia di sangue sconvolge una tranquilla cittadina dell'Oregon

Oregon, estremità occidentale degli Stati Uniti, una tranquilla cittadina di provincia è sconvolta da misteriosi quanto raccapriccianti delitti. Come narra l'incipit del film, quando l'ambiente viene sconvolto la Natura si ribella e si scatenano allora gli spiriti maligni in cerca di vendetta. Julia è una insegnante che ha a cuore i suoi alunni, quando si accorge che il piccolo Lucas si comporta in modo strano e fa dei disegni terrificanti, decide di indagare più a fondo, aiutata dal fratello Paul, sceriffo del piccolo centro. Così facendo non sa di scatenare una serie di eventi tali da mettere in pericolo le loro vite e quelle degli altri abitanti del paese. In "Antlers - Spirito insaziabile", con Antlers che sta per 'Corna', riecheggiano miti vecchi come il mondo, tramandati dai nativi americani. Di questi miti il più terribile è forse quello del Wendigo, un essere che 'più mangia più ha fame, più mangia più diventa debole", come dice l'ex sceriffo in pensione Warren, nativo americano appunto, a un attonito Paul, che cerca una spiegazione a ciò che sta succedendo.

Trasposizione cinematografica di un'inquietante racconto

"Antlers - Spirito insaziabile" è tratto dal racconto 'The Quiet Boy', scritto da Nick Antosca, che ha partecipato alla sceneggiatura della pellicola. Tra i produttori spicca la presenza di Guillermo del Toro, mentre alla regia troviamo Scott Cooper, già dietro la macchina da presa, tra gli altri, in "Hostiles" del 2017 e "Il fuoco della vendetta" del 2013. Ad interpretare Jukia abbiamo Keri Russel, nota per le sue partecipazioni alle serie "Felicity" e "The Americans", mentre Paul ha il volto Jesse Plemons, visto in "Breaking Bad" e "Fargo". Tra gli altri attori 'buca' lo schermo il grande Graham Greene, indimenticato interprete di "Balla coi Lupi", naturalmente nei panni dell'ex sceriffo.

La natura si ribella al genere umano

Che dire di questo prodotto? Neanche Greta Thunberg avrebbe potuto immaginare punizione più terribile per chi non rispetta la natura, questa la premessa, peccato che poi questi spiriti se la prendano con tutto ciò che si muove nei loro dintorni. Un film di genere di buon livello, che si distingue per l'impegno produttivo e la cura maniacale nei particolari. Per apprezzare appieno questa pellicola bisogna però prima essere appassionati del genere horror/splatter, per sorvolare poi sul fatto che ogni vittima vada da sola incontro al proprio destino. Neanche a dirlo, sempre al buio o di notte, con una serialità sconcertante, visti i tanti professionisti che firmano la sceneggiatura, tanto che, l'unico malcapitato fatto fuori di giorno fa gridare al miracolo.

Daniele Battistoni