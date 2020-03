Anne Hathaway protagonista in “French Children Don’t Throw Food”

L’attrice Anne Hathaway ha recentemente firmato per il ruolo di protagonista nell’adattamento cinematografico del Best Seller di Pamela Druckerman, prodotto dalla collaborazione tra StudioCanal e Blueprint.

Confermata la parte nel film francese”French Children Don’t Throw Food”

L’attrice Anne Hathaway ha avuto un 2019 molto intenso: la vincitrice del Premio Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film del 2013 “Les Misérables”, ha avuto, infatti, ben tre film nelle sale cinematografiche nell’anno passato, “Serenity – L’isola dell’inganno” di Steven Knight, “Attenti a quelle due – The Hustle” di Chris Addison e “Cattive acque” di Todd Haynes, e una delle principali serie TV sulla piattaforma Amazon Prime, “Modern Love“.

Per quanto riguarda l’anno in corso, sembra che la giovane di successo non abbia intenzione di rallentare: oltre ai film già noti in arrivo nelle sale, come ad esempio “Il suo ultimo desiderio” di Dee Rees (2020), Anne Hathaway ha firmato recentemente per una parte nel film francese “French Children Don’t Throw Food”.

Un nuovo dramma per la bellissima attrice

Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di successo della famosa autrice Pamela Druckerman. Il best seller francese è stato pubblicato negli Stati Uniti con il titolo “Bringing Up Bébé: One American Mother Discovers the Wisdom of French Parenting“, e successivamente tradotto in ben 27 lingue.

La scrittrice e giornalista Pamela Druckerman, ha origini franco-americane e vive a Parigi, in Francia; i suoi articoli sono apparsi su The New York Times, The Washington Post, Marie Claire, The Guardian e Monocle. Appare inoltre come opinionista in diversi notiziari, tra cui il “Good Morning America”, lo spettacolo “Today”, la “National Public Radio”, e la “BBC”.

“French Children Don’t Throw Food” racconta la storia di una giornalista americana che si trasferisce a Parigi assiema al marito per motivi lavorativi, e si trova a dover crescere dei bambini in una società completamente diversa da quella americana a cui era abituata. In continua lotta con se stessa per avvicinarsi al modello francese di madre-perfetta, con figli educati e sempre ben presentati, la scrittrice cercherà di trovare un equilibrio nella sua nuova vita, per riuscire conciliare la carriera con la maternità.

Anne Hathaway nel 2020

Notizie riportano che l’ultima bozza della sceneggiatura sia stata co-scritta da Jamie Minoprio e Jonathan Stern. La pellicola è prodotta da Graham Broadbent e Blueprint Pictures di Peter Czernin, in collaborazione con StudioCanal.

Blueprint è probabilmente meglio conosciuta per essere la società di produzione del film premio Oscar 2017, “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh, così come il recente film “Emma“, del regista Autumn de Wilde.

Siamo anche in attesa dell’uscita del film “Le streghe“, adattamento di Zemeckis dal romanzo di Roald Dahl, in cui una cattivissima Anne Hathaway interpreterà la Strega Suprema.

Purtroppo, al momento, con Hollywood in disordine a causa della pandemia Covid-19, sembra che il dramma “French Children Don’t Throw Food” sia ancora alle prime fasi di sviluppo e senza regista, e non è chiaro quando potremmo aspettarci che inizi la sua produzione.

Barbara Sebastiani

31/03/2020