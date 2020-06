Anne Hathaway e Bill Murray insieme per “Bum’s Rush”

Secondo quanto riportato da Hollywoodreporter Anne Hathaway e Bill Murray saranno protagonisti di “Bum’s Rush” diretto da Aaron Schneider.

Anne Hathaway alle prese con un cane randagio

É stato annunciato ieri durante il mercato virtuale di Cannes: Anne Hathaway e Bill Murray saranno impegnati nel prossimo film di Aaron Schneider dal titolo “Bum’s Rush”.

Anche Robert Duvall sarebbe in trattativa per entrare a far parte del cast.

La sceneggiatura di “Bum’s Rush” è stata realizzata da C. Gaby Mitchell, mentre Sarah Green (“Loving”, “Mud”, “Tree of Life“) produrrà il film con Mitchell e Schneider.

La storia ha per protagonista una donna di nome Pearl, interpretata da Anne Hathaway, che per lavoro personalizza stivali. Sulla sua strada incontra il randagio di nome Bum al quale darà voce Bill Murray. Per i due, dallo spirito estremamente libero, sarà un momento di svolta che cambierà il loro cuore e la loro mente in una maniera tale che difficilmente avrebbero potuto immaginare.

Le riprese del film si svolgeranno a Santa Barbara e nel New Mexico. Rocket Science produrrà il film, CAA Media Finance rappresenterà i diritti nazionali dell’opera, mentre Rocket Science si occuperà delle vendite internazionali.

Queste le dichiarazioni del regista:

“Sono così felice di riunirmi con i miei collaboratori di “Get Low” Robert Duvall, Bill Murray e C. Gaby Mitchell e, naturalmente, sono felice di lavorare con Anne Hathaway e Sarah Green. È un progetto molto speciale e sono entusiasta di farne parte ”.

I produttori Green e Mitchell hanno aggiunto:

“Siamo tutti amanti dei cani in questo team e ora più che mai apprezziamo il loro valore nelle nostre vite. Siamo entusiasti di unire le forze con Rocket Science e CAA per portare questa storia nel mondo”.

Regia e interpreti

Schneider ha diretto nel 2020 “Greyhound”, adattamento cinematografico del romanzo del 1955 “The Good Shepherd” di Cecil Scott Forester, con Tom Hanks ed Elisabeth Shue.

Il suo film d’esordio, “Get Low”, interpretato da Bill Murray e robert Duvall, è valso a Schneider l’Independent Spirit Award per il miglior primo lungometraggio.

Tra gli ultimi lavori di Anne Hathaway ricordiamo “Cattive acque” (2019) di Todd Haynes e “Il suo ultimo desiderio” (2020) di Dee Rees.

Bill Murray è stato invece protagonista di “I morti non muoiono” (2019) scritto e diretto da Jim Jarmusch, e ha fatto parte del cast di “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun” scritto e diretto da Wes Anderson.

24/06/2020