Ananda: il diario di viaggio del regista Stefano Deffenu in India

Nel 2011 Stefano Deffenu fa un viaggio in India con l’amico Pierre Obino alla ricerca della mitica tribù dei bambini Ananda. É l’occasione di ritrovare una parte di se stesso attraverso il fratello gemello Giancarlo che morirà nel 2013. Si parte dal traffico infernale di Bangalore per proseguire a Gokarna, non lontana da Goa ex paradiso dei frikketoni. É la città sacra a Lord Shiva, dio della creazione e della distruzione. A lui, è dedicato il Maha Shivaratri, una colorata processione con una torretta portata a mano dai fedeli in cui si buttano delle banane per buon augurio.

La narrazione parte da questi tocchi di cultura induista per far entrare lo spettatore nello spirito del viaggio intrapreso dal regista. Lui non si vede mai ma appare il suo amico Pierre, il tipico viaggiatore con zaino in spalla e capelli rasta. Stefano è la voce narrante che ci porta da Bharti Baba, un guru che sa dove trovare i bambini Ananda. Forse, dice lui, sono in Himalaya a Manala, piccola cittadina che si dice fondata da Alessandro il Grande. Lì, i farang (gli stranieri) non possono toccare gli abitanti, pena una multa di 1000 rupie.

Si parla di viaggi in "Ananda" e si fa attraverso le riprese sporche fatte con una camerina da dilettante. Eppure, c’è tutto il fascino dell’India con i bambini sorridenti, i vecchi senza denti e le donne abbigliate con coloratissimi sari.

Un documentario fatto con poco ma estremamente interessante

Ananda vuol dire in sanscrito: "gioia", "beatitudine", "delizia", "felicità"; nell'induismo, l'Ananda è un tipo di beatitudine spirituale e trascendente. Ananda era anche il nome di un cugino del Buddha, uno dei suoi principali discepoli.

Il senso dell’opera è tutto in questa parola che racchiude la ricerca di altro, perso nella vita robotica di tutti i giorni. Alla fine, poco conta dove sono e se realmente esistono i bambini Ananda. Questo è il viaggio interiore di un uomo, il regista che cerca nei visi sorridenti degli indiani il fratello gemello sparito da qualche parte. Girato male, ma poco conta, il film lancia un messaggio che arriva forte e chiaro e fa venire voglia, dopo due anni terribili di pandemia, di riprendere in mano lo zaino messo da parte e di ritrovare gli odori e i sapori del mondo lontano.

Un lavoro imperdibile per ogni viaggiatore e per chi ama la cultura indiana.

Ivana Faranda