After 5: recensione del capitolo finale su Amazon Prime

Arriva dal 3 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video, After 5 il capitolo finale della saga romantica che ha spopolato in questi ultimi anni, senza un vero e proprio perché.

Scopriamo la recensione di After 5 nelle prossime righe.

I due protagonisti della saga Hardin e Tessa

Indice

After 5 – tutte le informazioni

Trama

A due anni dalla rottura con Tessa, Hardin non si dà pace per il modo in cui si è comportato con lei. Decide di andare a Lisbona per rimediare ai suoi errori con una sua ex ragazza dove anni prima Hardin aveva accidentalmente pubblicato un video dove stavano avendo un rapporto sessuale.

Nel frattempo il libro After sta già avendo successo ma Hardin non riesce a dimenticare Tessa e così scrive un secondo romanzo: Before. Durante la vacanza il ragazzo vuole riconciliarsi con Tessa ma la ragazza non è intenzionata a rimettersi con lui.

Crediti

Regia : Castille Landon

: Castille Landon Cast : Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Mimi Keene, Benjamin Mascolo

: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Mimi Keene, Benjamin Mascolo Durata : 93 min.

: 93 min. Genere : Dramma romantico

: Dramma romantico Produzione: 2023, USA

Recensione

Sono passati solo appena 4 anni dall’arrivo, nel 2019, di After (ora disponibile su Netflix), il film che ha spopolato tra un pubblico di più giovani (prevalentemente oltreoceano) e che ha generato, non si sa bene perché, ben 4 sequel in tempi record, come se ci si trovasse dinnanzi ad una soap opera da confezionare come “modello in serie” da catena di montaggio, per un pubblico vorace che ha bisogno di seguire più vicende dei suoi due protagonisti.

Non ci sarebbe neanche molto da dire in merito ad After 5, ci troviamo dinnanzi ad un prodotto televisivo nella forma e nella sostanza, quasi in linea con una soap opera, appunto.

La saga trae fonte dai romanzi di Anna Todd ed è arrivata (finalmente, si spera) all’ultimo atto. Il capitolo conclusivo il cui titolo originale è “After Everything” chiude l’universo cinematografico di un’incredibile storia editoriale, iniziata nel 2013 con una fanfiction dedicata all’allora frontman della boy band One Direction Harry Styles, scritta dalla giovane scrittrice statunitense e pubblicata sulla piattaforma online Wattpad. Il successo strepitoso e il l’enorme seguito di fan ha portato a un vero e proprio best seller (oltre 15 milioni di copie vendute nel suo formato cartaceo), nonché a una sorta di fenomeno paragonabile a “Cinquanta sfumature di grigio” e ai romanzi di E.L. James. Inaugurata nel 2019 con il primo adattamento cinematografico, la rapidissima avventura sul grande schermo della saga (cinque film in quattro anni) si chiude con questo ultimo capitolo, After 5, che sancirà l’esito dell’amore tra i protagonisti Hardin e Tessa.

Giudizio conclusivo

In definitiva, questo After 5 è un film che può meritarsi la visione dal proprio divano di casa?

Al netto, quindi dei suoi limiti prettamente “artistici” o comunque tecnici, il film della Castille, che aveva già diretto altri due capitoli precedenti della saga, è un prodottino esclusivamente ad uso e consumo degli afecionados al “romanzetto” e alle storielle d’amore dal tormento e l’impeto romantico, di quelli dozzinali e patinati.

Nulla di buono sotto il Sole dell’occhio cinema, un passatempo esclusivamente ad uso e consumo, come un usa e getta, per chi ha avuto il “piacere” di sorbirsi anche i capitoli precedenti (e si tratta di parecchia gente, almeno oltreoceano), con un’età probabilmente compresa tra i 14 e i 18 anni e quasi esclusivamente di sesso femminile.

Se non appartenete a tali categorie, sarà meglio skippare la scelta di guardare After 5 su Amazon Prime Video, sulla cui piattaforma è disponibile dal 3 ottobre.

Trailer

Di seguito il Trailer di After 5, la nuova (e si suppone ultima) “primizia” romantico drammatica per il pubblico di giovanissimi, che approda su Amazon Prime Video dal 3 ottobre 2023.