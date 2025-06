La Rai si rinnova: addii illustri e nuovi format per la stagione 2025-2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’annuncio dei palinsesti per la stagione 2025-2026, la Rai segna un cambiamento significativo nel suo approccio alla programmazione. L’azienda di Viale Mazzini ha deciso di intraprendere una strada di razionalizzazione, che comporta l’uscita di alcuni volti noti e la cancellazione di programmi storici. Questo processo di ristrutturazione mira a contenere i costi e a migliorare l’efficacia della programmazione, ma porta con sé anche una lunga lista di esclusi.

Le figure chiave escluse dai palinsesti

Tra le personalità più in vista che non troveranno spazio nei nuovi palinsesti ci sono Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Entrambi hanno segnato la storia della televisione italiana e la loro assenza si fa sentire. Alessia Marcuzzi, che aveva fatto il suo ritorno in Rai con i programmi “Boomerissima” e “Obbligo o verità“, si ritrova ora senza un progetto futuro. La cancellazione di questi show rappresenta un duro colpo per la conduttrice, che ha sempre riscosso un grande successo di pubblico.

Alessandro Cattelan, noto per il suo programma “E poi c’è Cattelan“, ha visto fermarsi la sua trasmissione, un segnale preoccupante per la Rai, che sembra perdere l’opportunità di dialogare con le generazioni più giovani. Stefano Coletta, Direttore della Direzione Coordinamento Generi, ha definito Cattelan un “talento complesso per la tv generalista”, evidenziando le sfide che il servizio pubblico affronta nel mantenere un linguaggio fresco e innovativo. Si vocifera che Mediaset stia preparando un’accoglienza calorosa per il conduttore, aprendo a nuove possibilità professionali.

I programmi che chiudono i battenti

Ogni nuova stagione televisiva porta con sé inevitabili chiusure e la Rai non fa eccezione. Tra i programmi che non torneranno ci sono “Petrolio“, condotto da Duilio Giammaria, e “Citofonare Rai2“, con Simona Ventura e Paola Perego. Anche “Il fattore umano“, un programma di riflessione su temi sociali, non sarà presente nei nuovi palinsesti. Sorprendente è la chiusura di “Agorà Weekend“, che nonostante avesse mantenuto buoni ascolti, non è stato ritenuto sufficientemente strategico per il futuro.

Altre trasmissioni come “Linea di confine“, “Tango” e “Rebus” scompaiono dai radar, lasciando un vuoto che potrebbe far riflettere sulla gestione dei progetti. La sensazione è che la Rai stia accelerando il processo di riorganizzazione senza dare il giusto tempo ai format di svilupparsi e trovare la loro audience.

Le novità in arrivo

Nonostante le cancellazioni, la Rai non si ferma e presenta nuove proposte per il pubblico. Tra queste, “Bar Centrale“, un format condotto da Elisa Isoardi, debutterà a ottobre, sostituendo “Sabato in diretta“. Tuttavia, nomi noti come Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Vincenzo Schettini non troveranno spazio nella nuova programmazione, nonostante le loro esperienze abbiano mostrato potenzialità.

L’intento della Rai è chiaro: ridurre i costi e ripensare le fasce orarie meno performanti, cercando di dare maggiore coerenza alla programmazione. Tuttavia, rimane aperta la questione se sia possibile innovare senza correre rischi e senza concedere il tempo necessario ai progetti per maturare e affermarsi.

La ristrutturazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026 segna un momento cruciale per l’azienda, che cerca di rinnovarsi e adattarsi alle nuove esigenze del pubblico. Tuttavia, il rischio di perdere figure di spicco e programmi consolidati potrebbe avere ripercussioni significative, sia sul piano tecnico che culturale. La Rai si trova di fronte a una sfida importante: come bilanciare il cambiamento con la necessità di mantenere una programmazione che risuoni con il pubblico?

