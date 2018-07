Wonder Park (2019)

Regia: David Feiss

Cast: Mila Kunis, Jennifer Garner, Matthew Broderick, Jeffrey Tambor, Ken Jeong, John Oliver, Kenan Thompson, Brianna Denski, Sofia Mali e Ken Hudson Campbell

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: USA, Spagna, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 18 aprile 2019

Dalla nuova collaborazione avviata tra Paramount Animation e Nickelodeon Movies, volta alla realizzazione di nuovi progetti dedicati ai bambini, arriva il primo lungometraggio intitolato "Wonder Park". Un film che racconta della strana amicizia tra una bambina e degli animali in un parco divertimenti.

Wonder Park: l'animazione che risveglia la fantasia dei bambini

Questo nuovo lungometraggio, nato dal sodalizio tra le due case di produzione americane Paramount Animation e Nickelodeon Movies, e la spagnola Ilion Animation Studios, si pone come obiettivo quello di dare un’accelerata all’immaginazione e alla fantasia dei bambini, oggi troppo presi dalla tecnologia.

"Wonder Park" narra le avventure di June, una felice bambina di 10 anni piena di fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate con la mamma, sognando di costruire un parco divertimenti. Il mondo della bambina viene stravolto dall'improvvisa malattia della madre, che deve allontanarsi per seguire delle cure. Da quel momento June perde la sua capacità di meravigliarsi e di fantasticare.

Un giorno però, nel bosco, scopre un luogo magico. Sepolto sotto l’edera, trova un veicolo delle montagne russe che la conduce in un incredibile parco divertimenti, chiamato Wonderland. Questo parco è proprio come quello che June stava costruendo con la madre ed è anche popolato da animali fantastici. Il parco però, non si trova in ottime condizioni. June decide di sistemarlo insieme agli animali, riportandolo alla sua meravigliosa bellezza. Riuscirà la bambina a superare le sue paure, riconquistando la fiducia nel futuro e nella sua immaginazione?

Approfondimento sulla produzione di "Wonder Park"

Inizialmente questa pellicola aveva un titolo differente: "Amusement Park", cambiato poi in quello attuale perché più immediato e d'interesse per il piccolo pubblico.

Dietro la macchina da ripresa e direttore del film troviamo David Feiss, un esperto regista del settore animazione, al quale viene attribuito il merito per aver ideato la serie animata "Mucca e Pollo" trasmessa nel 1997 da Cartoon Network. Mentre la sceneggiatura di "Wonder Park" è stata affidata a Josh Appelbaum, che è stato co-produttore e sceneggiatore del film "Mission: Impossible - Protocollo fantasma", e André Nemec responsabile della sceneggiatura di "Tartarughe Ninja" di Jonathan Liebesman.

Nella pellicola è stata inserita anche una canzone cantata da Rachel Platten, cantautrice americana conosciuta per i brani "Stand by You" e "Better Place".

Oltre al film, Nickelodeon ha annunciato di voler trasmettere, nel corso del 2019, anche una serie tv dedicata agli animali di Wonder Park.