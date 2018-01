Un sacchetto di biglie - Recensione: un film didattico sul dramma dell’Olocausto

Siamo nel 1942 e gli ebrei francesi sono ben coscienti dei rischi che corrono. Lo sono anche tutti i membri della famiglia Joffo che cercano di riparare a Nizza dove credono di essere al sicuro. I due genitori mandano i due fratellini Joseph (Dorian Le Clech) e Maurice (Batyste Fleurial Palmieri) da soli in viaggio, per poi ritrovarsi tutti insieme. I due ragazzini affrontano la separazione come una straordinaria avventura, inconsapevoli che è solo l’inizio di una lotta per la sopravvivenza.

Il film, tratto dall'omonimo romanzo scritto dallo stesso Joseph Joffo è il secondo adattamento per il cinema - il primo risale al 1975 per la regia di Jacques Doillon - ed è perfetto per far conoscere a un pubblico più giovane il dramma dell’Olocausto senza troppi traumi.

Il regista Christian Duguay dirige un’opera lineare di chiara matrice letteraria

Di film su questa tema ne sono stati girati tanti, dalla favola di Benigni “La vita è bella” al sublime “Il figlio di Saul”; per questa ragione è difficile raccontare ancora una volta questo drammatico capitolo della storia dell'umanità colpendo la fantasia dello spettatore. Ci riesce parzialmente il regista e montatore del Christian Duguay. La narrazione è molto pulita e lineare, senza guizzi, ma sicuramente rigorosa.

Il punto di vista scelto è quello dei due piccoli che si ritrovano a crescere molto prima del tempo. Il regista prende letteralmente per mano Dorian Le Clech e Batyste Fleurial Palmieri come se lui stesso fosse il padre Roman (Patrick Bruel).

"Un sacchetto di biglie" è un film sul potere dei legami familiari più che sull’Olocausto. Non ci sono immagini traumatizzanti e anche il tema politico è una sottotraccia che non domina. Tutto questo è per certi versi un elemento di forza, per altri di debolezza. Il regista viene da una lunga carriera televisiva e dalla regia di "Belle e Sebastian - L'avventura continua". Reduce da una storia dedicata ai più piccoli, Duguay sembra seguire una narrazione senza chiari scuri, prediligendo nella tavola dei colori toni pastello, perfetti per un pubblico meno maturo.

Un sacchetto di biglie: un film corale con due straordinari piccoli interpreti

"Un sacchetto di biglie" deve la sua forza, oltre che alla regia, anche alla spontanea recitazione di Dorian Le Clech e Batyste Fleurial Palmieri. Senza alcun dubbio il visino del primo e la perfetta chimica tra i due bucano lo schermo. Sono in parte anche tutti gli altri membri del cast a cominciare dal padre (Patrick Bruel) e dalla madre (Elsa Zylberstein) fino ad arrivare ai due fratelli più grandi. Sono, infine, una ciliegina sulla torta, le piccole ma essenziali parti del dottor Rosen (Christian Clavier) e del brutale ufficiale delle SS Alois Brunner (Holger Daemgen).

Pur non lasciando senza fiato “Un sacchetto di biglie” è un film perfetto per il Giorno della memoria, sull’infanzia rubata e sulla forza delle proprie radici.

Giulia Sessich