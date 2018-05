This Is Us: il finale già in lavorazione

This Is Us: il creatore del famoso family drama Dan Fogelman ha rivelato di aver già girato dei “pezzi” dell’ultima scena dello show, trasmesso per la prima volta nel 2016 dall’emittente NBC.

This Is Us: dalla terza stagione al finale di serie

“This Is Us” non ha ancora trasmesso la sua terza stagione, ma Dan Fogelman sostiene di avere il finale pronto. Secondo Entertainment Weekly, Dan Fogelman ha dichiarato durante la conferenza “For Your Emmy Consideration” tenutasi all’Ace Hotel di Los Angeles che lui e i suoi colleghi scrittori hanno già tracciato il percorso della famiglia Pearson, compresa l’ultima scena di “This Is Us”, che hanno iniziato a girare.

“Siamo abbastanza avanti”, ha affermato Fogelman. “I nostri scrittori e io siamo un po’ alla fine. Abbiamo tracciato un percorso per ogni stagione dello spettacolo. Abbiamo sempre avuto un piano… Non penso che questo spettacolo, nonostante il successo che potrebbe avere, supererà mai il suo debutto e avremo una storia da raccontare. E vogliamo farlo nel modo giusto. E così abbiamo un piano”. “In realtà ho già girato alcuni pezzi della scena finale della serie”, ha aggiunto.

La serie è stata accolta favorevolmente da pubblico e critica, tanto da essere candidata, pochi mesi dopo il primo rilascio, ai Golden Globe nella categoria Miglior Serie Drammatica.

“This Is Us” tornerà per la stagione 3 questo autunno su NBC.

This Is Us: gli interpreti principali

“This Is Us” è un family drama narrato su due archi temporali, con un cast corale che comprende Milo Ventimiglia, che ha ottenuto la popolarità grazie alla sua partecipazione a “Una mamma per amica” e “Heroes”; Mandy Moore, nota attrice e cantante statunitense, che è diventata famosa grazie al ruolo della protagonista de “I passi dell’amore” nel 2002; Sterling K. Brown noto per aver preso parte a serie TV come “Army Wives” e “American Crime Story”; Chrissy Metz, che interpreta Kate, personaggio grazie al quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai Golden Globe e agli Emmy; Justin Hartley apparso, in precedenza, in “Smallville”, “Castle”, e “Hart of Dixie”.

Mariateresa Vurro

31/05/2018