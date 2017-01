Al giorno d’oggi sono molti i servizi che permettono di vedere film, serie tv e altro in streaming di alta qualità, pagando piccole cifre e cercando di arginare il fenomeno dei film pirata.

Streaming online on demand – la nascita di un fenomeno

Da anni dilaga su internet il fenomeno dei film pirata, pellicole da vedere in streaming gratis, illegalmente e in una qualità inferiore, che hanno portato ad andare meno al cinema e a comprare meno film in DVD o Blue-Ray.

Per tale motivo le aziende hanno iniziato a creare dei servizi a pagamento di streaming online on demand.

Questi, accessibili tramite un apposito abbonamento che può arrivare a essere mensilmente quello del costo di un biglietto del cinema, permettono di vedere film, serie tv e sport in streaming di alta qualità e in maniera del tutto legale.

Tra di essi vi sono Now Tv, Netflix, Mediaset Premium, Timvision e molti altri.

Tuttavia, ognuno di essi ha delle differenze, sia nel costo che nel materiale offerto e quindi, ciascuno si rivolge soprattutto a una determinata fascia di pubblico.

Netflix

E’ il più famoso servizio di streaming online on demand che ha raggiunto la sua vetta di classifica a partire dal 2016, anno in cui ha reso accessibili i suoi prodotti in oltre 190 paesi.

Il reparto film è abbastanza vasto, forse un po’ carente nell’ambito italiano, ma la sua vera e propria forza è il reparto serie tv.

Netflix presenta moltissime serie tv esclusive come “Una serie di sfortunati eventi”, “Master on None”, “Daredevil”, “Luke Cage”, “Stranger Things” e propone un vasto catalogo che, spaziando tra tutti i generi, vede dei capisaldi come “Breaking Bad”, “Dexter”, “Lost” e molti altri.

Il servizio presenta un’ottima offerta per i bambini con cartoni sia interamente dedicati ai più piccoli (“Peppa Pig”, “Lego Marvel Super Heroes”) sia dedicati ai più grandi come “Star Wars Clone Wars”, “Sonic Boom”, “Leggenda di Dragon Trainer” e molti altri.

Il costo di abbonamento, rispetto ad altri servizi, è molto più accessibile e prevede la visione sia di film che di serie tv di qualsiasi genere.

Dopo una prova gratis di 1 mese si può decidere tra tre tipologie di abbonamento:

Piano di base: 1 schermo SD (streaming su 1 dispositivo alla volta, in definizione standard);

Piano standard: 2 schermi HD (streaming su 2 dispositivi alla volta, in HD se disponibile);

Piano premium: 4 schermi HD/UHD (streaming su 4 dispositivi alla volta, HD e UHD, se disponibile).

Now TV

Now TV è il servizio streaming di Sky che permette la visione di serie tv, cinema, calcio, diretta dei maggiori canali televisivi Sky, il tutto con un tipo di abbonamento che varia a seconda delle esigenze.

Now Tv si basa sui ticket, dove ciascun ticket corrisponde a un tipo di servizio che si vuole acquistare (ad es. ticket sport, ticket cinema).

Dopo una prova gratis di 14 giorni si può decidere che tipo di abbonamento effettuare:

Now Tv ticket cinema: 500 titoli on demand con 15 prime al mese e 8 canali dedicati;

Now TV ticker serie tv: serie tv del momento, interi cofanetti e 4 canali dedicati;

Now Tv intrattenimento: gli imperdibili show, documentari esclusivi e 3 canali dedicati ai più piccoli;

Per questo tipo di ticket esiste l’offerta:

1 ticket Euro 9,99 al mese;

2 ticket Euro 14,99 al mese;

3 ticker Euro 19,99 al mese (il doppio di Netflix);

In più, se si vuole vedere lo sport, esistono altri due tipi di ticket con altrettante offerte:

Now TV Ticket calcio mensile, tutta la Serie A, la Serie B e la Uefa Europa League a Euro 19,99 al mese;

Now Tv Ticket sport e calcio: tutta la Seria A, la Serie B, la Uefa Europa League, Premier League, Formula 1, MotoGP, Basket, Tennis, Rugby e molto altro;

UEFA Europa League;

Premier League;

Formula 1, MotoGP, Basket;

Tennis, Rugby e tanto altro.

Ciascun settore è ben fornito ma l’unica pecca è la scadenza a breve termine dei programmi che porta a non avere una serie tv completa ma solo alcuni episodi a volta.

Molto interessante la possibilità di vedere gli show più amati in onda su Sky a partire dalla mezzanotte del giorno dopo.

Mediaset Premium

Canale streaming on demand gestito dalla Mediaset che propone, nel suo catalogo, non solo film e serie tv ma anche tutte le fiction e i programmi che, quotidianamente, vanno in onda sui canali Mediaset.

Inoltre, sono disponibili molti programmi televisivi del passato insieme a molti show italiani che vanno a delineare Mediaset Premium come il migliore streaming per i materiali italiani.

Giulia Sessich