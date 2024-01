Su RaiPlay c’è una commedia drammatica corale, che esplora l’universo dei sentimenti umani

Hai voglia di un bel film italiano, da gustare comodamente seduto sul divano di casa? Su RaiPlay c’è una delle commedie italiane più apprezzate degli ultimi anni, una commedia drammatica corale che ha segnato il ritorno a casa di uno dei nostri migliori registi. Si tratta di A casa tutti bene e presenta un super cast di stelle.

Su RaiPlay una commedia drammatica corale di grande successo

A casa tutti bene è un film del 2018 diretto da Gabriele Muccino, tornato a lavorare in Italia dopo l’esperienza negli Stati Uniti. Una commedia drammatica corale che esplora gli intrecci familiari e tutto l’universo dei sentimenti umani. Dal film, visto l’apprezzamento del pubblico, è nata poi l’omonima serie tv Sky con un cast differente.

Il cast del film è stellare. Gli interpreti sono, in ordine alfabetico: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sandra Milo, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi.

Numerosi i riconoscimenti e le candidature ottenuti dal film. Come il Premio Nino Manfredi a Claudia Gerini e il Ciak d’Oro per il migliore attore non protagonista a Massimo Ghini. Nel 2019, ai David di Donatello, la pellicola ha avuto tre candidature oltre alla vittoria nella categoria David dello spettatore.

Alcune curiosità: il film ora su RaiPlay è stato interamente girato sull’isola di Ischia, nell’arcipelago campano. La colonna sonora è firmata dal compositore premio Oscar Nicola Piovani.

La trama del film A casa tutti bene

In occasione del cinquantesimo anniversario di matrimonio, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove vivono, tutta la famiglia al completo per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto e l’entusiasmo iniziale va scemando.

Tra l’intera famiglia, inizieranno ben presto a sorgere incomprensioni, discussioni causate dal passato, gelosie e perfino nuove storie d’amore.

Guarda il trailer