Su Prime Video c’è un simpatico film fantasy interpretato dalla nuova stella del cinema italiano

È il giorno dell’Epifania e vuoi guardarti un film a tema con una delle attrici italiane più celebrate di questo periodo? Su Amazon Prime Video c’è un film fantasy italiano che piacerà a tutta la famiglia. Si intitola La Befana vien di notte ed è interpretato dalla nuova stella del cinema italiano.

Su Prime Video un simpatico film fantasy italiano

La Befana vien di notte è un film del 2018 diretto da Michele Soavi (Dellamorte Dellamore). Protagonista è Paola Cortellesi nei panni di una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere. Bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana!

Tra magie, sorprese e risate, la pellicola racconta una straordinaria avventura che piacerà a grandi e piccoli. Nel cast, insieme alla Cortellesi, anche Stefano Fresi, Fausto Maria Sciarappa, Giovanni Calcagno.

Divertete incursione nel territorio fantasy all’americana, il film nasce da un’intuizione dello sceneggiatore Nicola Guaglianone, uno tra i più quotati in Italia dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Paola Cortellesi è, come sempre, deliziosa in ruolo non facile grazie alla sua buffa simpatia, la sua eleganza, i suoi tempi comici perfetti. L’attrice romana è reduce dallo straordinario successo di C’è ancora domani, il suo primo film da regista che ha sbalordito pubblico e critica. Il film italiano più visto dell’anno, con oltre un milione di spettatori e un incasso che ha già superato i 7 milioni di euro.

La trama del film La Befana vien di notte

Paola di giorno è una comunissima maestra di scuola elementare ma di notte si trasforma nella Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr Johnny e ha un unico obiettivo: vendicarsi di colei che vent’anni prima si è dimenticata di lui rovinandogli l’infanzia.

Un gruppo di sei giovani alunni, dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra e quella del suo malvagio rapitore, decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Riusciranno a salvare la Befana?

Guarda il trailer