Su Netflix è arrivato l’attesissimo prequel della serie spagnola più famosa del mondo

La stavi aspettando da tempo e finalmente è arrivata. Su Netflix è sbarcato l’attesissimo prequel/primo spin-off della serie tv spagnola più amata del mondo. Si tratta di Berlino e i fan stanno già sognando.

Su Netflix il prequel della serie spagnola più famosa del mondo

Berlino è il titolo del prequel in 8 puntate de La Casa di Carta, che prende il nome dall’iconico ladro protagonista interpretato da Pedro Alonso. Berlino però è una serie a sé, come ha dichiarato lo stesso attore spagnolo, che si può guardare senza aver visto una puntata di La casa di carta.

L’attore galiziano Pedro Alonso torna dunque a interpretare il ladro affascinante e geniale in una serie che non rinuncia al romanticismo. Solo due cose, infatti, possono rallegrare una giornata cupa a Berlino: la prima è l’amore. La seconda è rubare un sacco di soldi.

Gli otto episodi ambientati a Parigi, prima della serie principale, raccontano una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte.

La trama della serie Berlino

Lo spin-off dedicato a Berlino è ambientato prima dei fatti raccontati ne La Casa di Carta. Berlino si chiama ancora Andrés de Fonollosa e non è ancora a conoscenza della sua malattia. Due cose muovono le sue giornate: l’amore e il denaro.

Andrès inizia a progettare una delle sue rapine più importanti: un colpo che gli farà rubare gioielli per un valore pari a 44 milioni di dollari. Per ottenerli si servirà di una sorta di trucco magico e dell’aiuto di una banda con cui ha già rubato in passato.

Nel cast della serie su Netflix, accanto a Pedro Alonso che torna a vestire i panni del geniale Berlino ci sono gli altri membri della banda. Michelle Jenner è Keila, Tristán Ulloa è Damián e Julio Peña Fernández veste i panni di Roi. Begoña Vargas interpreta Cameron, mentre Joel Sánchez è Bruce.

Guarda il trailer