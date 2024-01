Su Prime Video c’è un’imperdibile serie noir che mescola giallo, commedia e ironia

Hai voglia di dedicarti a una serie televisiva e non vuoi perderti uno dei migliori prodotti del panorama italiano? Su Amazon Prime Video è arrivata la seconda stagione di una serie noir italiana, tratta da un romanzo di successo, che mescola giallo e commedia. Si intitola Monterossi – La serie ed è interpretata da un attore molto amato dal pubblico italiano.

Su Prime Video una serie noir italiana che mescola giallo e ironia

Monterossi – La serie è una serie televisiva italiana tratta dai romanzi gialli di Alessandro Robecchi editi da Sellerio. La prima stagione è composta da 6 episodi, la seconda da 5 da 50 minuti l’uno. Il regista è Roan Johnson, qui anche nelle vesti di sceneggiatore, che infarcisce i suoi gialli con la giusta dose di ironia.

La fiction che mescola il giallo con la commedia e il drama. In una Milano moderna il protagonista, Carlo Monterossi, è un autore tv che odio il programma che ha creato. Suo malgrado, si trova a rivestire il ruolo dell’investigatore quasi per caso, forte solo delle sue convinzioni e dei suoi ideali. L’interprete è Fabrizio Bentivoglio, amatissimo attore italiano dalla lunga carriera. Nel cast anche Diego Ribon, Donatella Finocchiaro e Carla Signoris.

La trama della serie Monterossi – La serie

La prima stagione è tratta dai romanzi Questa non è una canzone d’amore e Di rabbia e di vento. La serie si apre con Carlo Monterossi che rischia di essere ucciso da un personaggio dal volto coperto che suona alla sua porta. Mentre cerca di non lavorare come autore tv, schifato dall’ambiente, comincia ad indagare per conto suo.

La seconda stagione è tratta dal romanzo Torto marcio e mostra Milano in preda al panico dopo una serie di omicidi inspiegabili collegati ad uno strano rituale. Tre ragazzi incrociano i loro destini in piazza Selinunte mentre due killer sono in cerca di un assassino che non si trova. In tutto questo bailamme Carlo Monterossi vorrebbe trovare un po’ di giustizia e sfuggire dal suo programma Crazy Love.

