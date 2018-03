La star hollywoodiana Scarlett Johansson sta concludendo la trattativa per un film sulla Seconda Guerra Mondiale diretto da Taika Waititi (regista del sequel “Thor: Ragnarok”)

Scarlett Johansson in collaborazione con Taika Waititi

Secondo quanto riportato da Variety, Scarlett Johansson sta concludendo la trattativa per recitare nel film sulla Seconda Guerra Mondiale della Fox Searchlight “Jojo Rabbit”.

Il film è diretto da Taika Waititi, regista del sequel “Thor: Ragnarok” che, nonostante abbia ricevuto molte proposte dopo il successo del diciassettesimo film del Marvel Cinematic Universe, ha deciso in primis di dedicarsi a questo progetto.

La storia di “Jojo Rabbit” ruota attorno alle vicende di un giovane ragazzo tedesco che scopre che sua madre, interpretata da Scarlett Johansson, nasconde una ragazza ebrea in casa loro.

Durante la produzione del suo pilot “What We Do in the Shadows”, Waititi ha incontrato Scarlett Johansson per poter discutere del suo ruolo in “Jojo Rabbit”.

Ora che la bravissima interprete è a bordo, Waititi sta cercando un attore per il ruolo del giovane ragazzo tedesco.

Waititi oltre ad essere regista del film è anche sceneggiatore e produttore al fianco di Carthew Neal e Chelsea Winstanley. La riprese della pellicola dovrebbe partire entro questa primavera.

Scarlett Johansson: Gli ultimi lavori

Il film segnerà una svolta per l’attrice, che nell’ultimo periodo si è concentrata principalmente su ruoli in film d’azione e commedie, tra cui “Ghost in the Shell” dello scorso anno e la commedia della Sony “Rough Night”.

La vedremo presto nel prossimo film in uscita della Marvel “Avengers: Infinity War“, in cui interpreterà nuovamente la parte di Vedova Nera.

Si è anche calata nuovamente nel doppiaggio con il nuovo film di Wes Anderson “L’isola dei cani“.

Scarlett Johansson ha anche recentemente firmato per il film drammatico “Reflection Light”.

La Johansson è rappresentata dalla CAA.

Ilaria Di Mattia

29/03/2018