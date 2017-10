Regia: Will Gluck

Cast: Margot Robbie, Daisy Ridley, Rose Byrne, Elizabeth Debicki, James Corden

Genere: Commedia, colore

Produzione: Australia, USA, Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Durata: n/d

Data di uscita: 22 marzo 2018

Peter Rabbit il coniglietto antropomorfo creato Beatrix Potter nel 1902, che ha appassionato migliaia di lettori uscirà nelle sale il prossimo febbraio con una commedia sfacciata ambientata ai giorni nostri. Vedrà il coniglietto darsi da fare per conquistare l’affetto di Bea, vicina di casa e amante degli animali, scontrandosi con il suo nemico Mr. McGregor.

Peter Rabbit: Il cast del film

Il film sarà diretto da Will Gluck regista di “Amici di letto” e “Annie – La felicità è contagiosa”, sarà anche nel ruolo anche di sceneggiatore insieme a Rob Lieber. La voce del coniglietto sarà quello di James Corden ( “Carpool Karaoke”), nel ruolo di Mr. McGregor troveremo Domhnall Gleeson (“Star Wars: Il risveglio della forza, “Revenant – Redivivo”) invece ad interpretare Bea sarà Rose Byrne ( “Cattivi vicini”, “Gli stagisti”).

Insieme a questi troveremo anche a prestare la voce ad alcuni personaggi, interpreti come Margot Robbie( “The Wolf of Wall Street”, “Suicide Squad”) nel ruolo di Flopsy, Elizabeth Debicki (“Il grande Gatsby”, “Guardiani della Galassia Vol. 2”) nel ruolo di Mopsy e Daisy Ridley ( la Rey di “Star Wars: Il risveglio della forza”) nel ruolo di Cottomtail.

Il primo annuncio del film avvenne nel dicembre del 2015 da parte della Sony Pictures, dopo che un gruppo di hacker aveva rubato informazioni dalla loro posta elettronica. I primi ad essere contattati sono stati il regista Will Gluck e l'attore James Corden. Con un budget da 50 milioni la produzione è iniziata nel dicembre del 2016. Le scene live – action sono state girate in Centennial Park a Sydney e nella Central railway station sempre di Sydney che è stata trasformata per l’occasione come la stazione di Paddington di Londra.