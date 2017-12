Titolo originale: Pacific Rim: Uprising

Regia: Steven S. DeKnight

Cast: Scott Eastwood, Ron Perlman, John Boyega, Max Martini, Cailee Spaeny, Tian Jing, Levi Meaden, Adria Arjona, Nick Tarabay, Shyrley Rodriguez, Karan Brar, Jin Zhang, Charlie Day, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Rahart Adams

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 22 Marzo 2018

Dieci anni dopo gli avvenimenti narrati nel primo film, il programma Jaeger che ha eroicamente difeso la Terra dall’attacco dei mostri Kaiju si è evoluto esponenzialmente nel più grande programma di Difesa militare che il nostro pianeta abbia mai visto.

I grandi mecha, paladini della giustizia, tuttavia, vengono duramente messi alla prova quando si apre una breccia interdimensionale che riporta sulla Terra una razza di nuovi pericolosi Kaiju. Stavolta a scendere in campo sarà Jake Pentecost (John Boyega), il figlio del colonnello Pentecost (Idris Elba) che dieci anni prima difese valorosamente l’umanità dalla minaccia aliena.

Pacific Rim - La rivolta, un sequel di difficile gestazione

Arriva dopo 5 anni il sequel del disaster sci-fi movie "Pacific Rim" diretto nel 2013 da Guillermo Del Toro, rimasto in questo caso nel ruolo di produttore.

La lavorazione del film in realtà ha avuto una gestazione molto complicata fin dall’inizio: dopo il non eccezionale esito al botteghino del primo lavoro (410 milioni al box office rispetto ai 190 impiegati per la produzione) gli executives della Warner Bros hanno ragionato a lungo sulle possibilità di un sequel o sulla produzione di una saga, cosa che Guillermo Del Toro avrebbe accolto con gioia. Con il tempo il testimone è passato dalla Warner alla Universal (in collaborazione con la Legendary Pictures) che dopo 5 anni ha deciso di riprendere in mano il materiale.

Alla regia, dopo il rifiuto di Del Toro (dedicatosi alla regia “La forma dell’acqua”) è stato scelto l’esordiente Steven S. DeKnight, per la prima volta in un progetto cinematografico ma con una lunga esperienza televisiva alle spalle.

Nel ruolo del protagonista di "Pacific Rim - La rivolta" è stato scelto John Boyega, star emergente del nuovo panorama di Hollywood, reso famoso dalla nuova trilogia di Star Wars e recentemente protagonista di “Detroit”, ultimo film di Katrhyn Bigelow. Ad affiancarlo ci sarà Scott Eeastwood, figlio del celebre Clint Eastwood, all’opera soprattutto nel campo dei grandi blockbuster, come “Suicide Squad” e “Fast & Furious 8”.