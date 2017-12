Molly’s Game – 2017

Regia: Aaron Sorkin

Cast: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O'Dowd, Samantha Isler, Rachel Skarsten, Graham Greene (II), Bill Camp, Claire Rankin, Jeremy Strong, Brian d'Arcy James, Madison McKinley, Jon Bass, Natalie Krill, Joe Keery

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 12 aprile 2018

Molly Bloom, sciatrice olimpica americana di fama mondiale decide di trasferirsi a Los Angeles e di iniziare una nuova vita. Da semplice cameriera riesce a organizzare un giro di poker clandestino che include nomi celebri di Hollywood, campioni dello sport, importanti uomini d’affari e infine senza che ne fosse a conoscenza personaggi della mafia russa. Il suo unico alleato quando viene scoperta dall’FBI è il suo avvocato Charlie Jaffey che si rende conto subito che la Bloom non è la stessa persona che la stampa ha fatto credere.

Molly’s Game: un gioco pericoloso

Il film “Molly’s Game” è basato sulle memorie Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker scritto dalla protagonista Molly Bloom.

“Molly’s Game” è stato scritto e diretto da Aaron Sorkin alla sua prima opera da regista dopo aver firmato le sceneggiature di film come, “Codice d'onore” di Rob Reiner, “The Social Network” di David Fincher e “Steve Jobs” di Danny Boyle.

Nel ruolo della protagonista Molly Bloom troviamo l’attrice Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty” di Kathryn Bigelow, “Interstellar” di Christopher Nolan), ad interpretare invece il suo avvocato Charlie Jaffey ci sarà Idris Elba (“Beasts of No Nation” di Cary Fukunaga, “La torre nera” di Nikolaj Arcel.

A completare il cast del film “Molly’s Game” ci saranno Kevin Costner nel ruolo di Larry Bloom e Michael Cera nel ruolo di Player X.

Nel febbraio del 2016 la Sony dopo aver acquistato i diritti per il film e scelto Aaron Sorkin come regista ha lasciato il progetto. A maggio dello stesso anno la STX Entertainment acquistò i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti e la Cina.

Il film “Molly’s Game” è stato presentato in anteprima al Festival di Toronto ed ha ricevuto due nomination per i prossimi Golden Globe, come miglior sceneggiatura e miglior attrice.