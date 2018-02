Saranno Melissa McCarthy e Tiffany Haddish le star del nuovo film “The Kitchen”. La pellicola sarà diretta dalla sceneggiatrice Andrea Berloff, che farà il suo debutto alla regia.

Melissa McCarthy e Tiffany Haddish nel cast di “The Kitchen”

Un progetto tutto al femminile quello del nuovo film “The Kitchen”. Alla sceneggiatura e dietro la macchina da presa ci sarà infatti Andrea Berloff (candidata agli Oscar 2016 per Miglior sceneggiatura originale con il film “Straight Outta Compton“), che ha già adattato il fumetto del 2014 di Ollie Masters e Ming Doyle e che farà il suo debutto alla regia proprio con questo film. Ma non è tutto. Le due star principali della pellicola saranno Melissa McCarthy e Tiffany Haddish. Il film sarà prodotto da New Line Cinema e DC Entertainment.

Inoltre, anche la trama è tutta al femminile. La trama racconta infatti le vicende delle mogli dei boss della mafia irlandese che, dopo l’arresto dei coniugi, hanno preso il controllo degli affari criminali durante gli anni ’70 nel quartiere di Hell’s Kitchen a New York. “The Kitchen” intende mostrare come, con la presenza di queste donne, il crimine sia aumentato e sia diventato molto più feroce.

Melissa McCarthy ha raggiunto la fama mondiale con il suo ruolo da protagonista nella serie “Mike & Molly”, che le valse un Emmy Award nel 2011 come Miglior interprete in una commedia televisiva. Inoltre, è stata nominata agli Oscar del 2011 come Miglior attrice non protagonista per il film “Le amiche della sposa“. Tornerà sul grande schermo alla fine di quest’anno con il film “Life of the Party”, diretto da Ben Falcone, in cui reciterà al fianco di Christina Aguilera e Julie Bowen.

D’altro canto, Tiffany Haddish sarà nelle sale italiane dal 5 maggio con il film “Il viaggio delle ragazze” di Malcolm D. Lee, in cui condividerà la scena con Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Regina Hall.

Claudia Pulella

14/2/2018