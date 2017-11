Titolo originale: L'insulte

Regia: Ziad Doueiri

Cast: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh, Rita Hayek

Genere: Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Libano, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 6 dicembre 2017

Ambientato nella Beirut di oggi in Libano. Toni, un meccanico militante nella destra cristiana in un momento di rabbia dopo un battibecco causato da un tubo rotto pronuncia un pesante insulto a Yasser, un capocantiere scrupoloso, profugo palestinese. Questo insulto innesca una spirale di azione e violenza che porterà conseguenze gravi su tutti e due i protagonisti della vicenda.

L’insulto: rancori di guerra

Il film “L’insulto” è stato scritto e diretto dal regista libanese Ziad Doueiri, che all’inizio della carriera ha lavorato con Quentin Tarantino come assistente di camera nei film “Le Iene”, “Pulp Fiction”, “Jackie Brown” e “Dal tramonto all’alba”. Autore in passato del film “West Beirut” dove la guerra libanese da avventura personale diventava tragedia nazionale.

Nel film “L’insulto” la guerra, almeno militarmente, è finita, ma i vecchi rancori mai sopiti tra cristiani libanesi e profughi palestinesi sono sempre dietro l’angolo. Basta un niente per riaccendere la miccia e far scoppiare una rivolta che porta i strascichi del passato.

“L’insulto” è stato presentato in concorso alla 74^ Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile per l’interpretazione del profugo palestinese Yasser da parte di Kamel El Basha.

Il ruolo del meccanico cristiano è interpretato da Adel Karam, attore libanese già visto nei film di Nadine Labaki, “Caramel” e “E ora dove andiamo?”.

Al ritorno in patria dopo aver presentato il film al Festival di Venezia il regista Ziad Doueiri viene arrestato dal governo libanese per collaborazionismo col nemico.

Il film “L’insulto” è stato scelto come candidato all’Oscar per il Libano come Miglio Film Straniero.