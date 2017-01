La Bella e la Bestia: pubblicata la clip promozionale del nuovo live-action Disney

La Bella e la Bestia: la Disney ha pubblicato il video promozionale del riadattamento live action tratto dal celebre racconto di Stephen Chbosky e Evan Spiliotopoulos.

La Bella e la Bestia: il rilascio del live action al cinema è sempre più vicino

E’ stata pubblicata dalla Disney una nuova clip promozionale del film che verrà diretto da Bill Condon. La trasposizione in live action movie di uno dei classici dell’animazione ha entusiasmato non poco il pubblico di grandi e piccini, tra coloro i quali sono cresciuti con il cartone animato e che ora si ritrovano alla realizzazione del film e con i piccini che si affacciano per la prima volta a questo magnifico mondo incantato.

L’opera di “La Bella e la Bestia” è stata scritta da Stephen Chbosky e Evan Spiliotopoulos.

Le colonne sonore del film sono state composte da Time Rice e Alan Menken, i quali hanno realizzato precedentemente la colonna sonora del film d’animazione originale.

La Bella e la Bestia: la trama dell’attesissimo live action

La nuova produzione live-action del film “La Bella e La Bestia” sarà un musical firmato Walt Disney che narrerà la classica favola della famosa Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Saranno presenti la maggior parte delle canzoni andate in scena durante il musical di Broadway di Menken e Rice, inscenato per ben 13 anni dal 1994 al 2007. il pubblico vedrà una brillante Emma Watson nei panni della protagonista, Belle.

La pellicola verrà rilasciata il 17 Marzo 2017.

Corrado Zocco

06/01/2017