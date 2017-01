La Battaglia di Hacksaw Ridge - Recensione: Dio è Americano

Gli Americani hanno manie di grandezza, e si sa; sono guidati dal patriottismo più estremo, e si sa; entrano in ogni guerra portando 'giustizia', e si sa; quello che ancora non si sapeva è che Dio stesso è dalla loro parte. Fortunatamente ci pensa Mel Gibson ad informarci di quest'ultimo sviluppo, portando sullo schermo la vera storia di Desmond Doss, eroe americano della famosa battaglia di Hacksaw Ridge.

Seconda Guerra Mondiale: gli Stati Uniti entrano nel conflitto e tra i giovani esplode la smania di arruolarsi per difendere la propria patria e tutto ciò che è giusto e buono nel mondo. Ci viene riferito addirittura che due ragazzi si sono tolti la vita perché risultati non idonei per l'esercito; è in questo clima che il protagonista Desmond Doss, pacifico e talmente cristiano da essere quasi un Testimone di Geova, sente il bisogno di fare la sua parte, non come soldato ma come soccorritore sul campo. Per riuscire ad andare in battaglia rispettando i suoi principi di non-violenza, però, Doss deve superare un ostacolo dopo l'altro, in un campo d'addestramento militare che è un piacevolissimo omaggio all'immortale "Full Metal Jacket".

Tra un improbabile Sergente Vince Vaughn e un classico Capitano Sam Worthington, l'esercito americano viene dipinto come severo e aggressivo, ma con un grande cuore; forse è per questo che Dio li ama.

La Battaglia di Hacksaw Ridge: l'eroismo surreale

La verità è che "La Battaglia di Hacksaw Ridge" è un film ben fatto e racconta la storia di un uomo incredibile, un vero eroe che sembra davvero essere stato aiutato da Dio (o dalla fortuna): il problema è che è tutto talmente intriso di patriottismo, cliché e quel noi-americani-siamo-meglio-di-tutti-guarda-che-eroi-che-abbiamo che può far scadere il film nella categoria 'americanate'. La stessa storia d'amore tra Doss e la sua Dorothy a tratti sfiora il ridicolo nel suo essere perfetta e hollywoodiana.

E proprio a causa di questo viene da porsi un grande interrogativo: trattandosi di una storia vera, e sapendo bene che la vita non è mai perfetta, che nella realtà raramente si riesce a ribaltare qualcuna, figuriamoci tutte, le carte a proprio favore, quanto realmente di vero c'è in questo film?

Valeria Brunori