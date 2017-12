Jumanji - Benvenuti nella Giungla - Recensione: il sequel che nessuno si aspettava

Prima di parlare di ciò che "Jumanji - Benvenuti nella Giungla" è, e di ciò che non è, è necessario fare un'importante premessa: la percezione del film cambia drasticamente se lo si considera il sequel dell'omonimo capolavoro con Robin Williams, oppure no. Perché "Jumanji - Benvenuti nella Giungla" è un grande film d'avventura, divertente, accattivante, con un ritmo sostenuto, che trascina e intrattiene senza perdere un colpo; ma se si iniziano a fare paragoni con quello che è tutt'oggi un caposaldo del cinema, è ovvio che non possa reggere il confronto.

"Jumanji - Benvenuti nella Giungla" segue a grandi linee la stessa trama del suo predecessore: i protagonisti vengono risucchiati dentro al gioco e devono vincere per uscirne. A differenza di "Jumanji", però, il gioco non si manifesta nella nostra realtà, ma tutta la storia avviene all'interno di esso, in una sconfinata giungla piena di pericoli.

Jumanji - Benvenuti nella Giungla: la maledizione dell'erede

In verità il film di Jake Kasdan funziona dall'inizio alla fine, senza tempi morti, buchi di sceneggiatura o eccessive banalità. Il cast "adulto" è grandioso, da un Dwayne Johnson inaspettatamente convincente ad un Jack Black di altissimo livello, che sembra celare realmente dentro di sé una sciocca e seducente sedicenne. Tante le idee carine, qualcuna addirittura geniale, e tante le sorprese in un film che la maggior parte dell'opinione pubblica dava per spacciato in partenza. Belli anche gli effetti speciali, migliori di quelli di pellicole dai titoli ben più altisonanti e altrettanto deludenti.

Se solo non avessero voluto chiamarlo "Jumanji" nella speranza di raccogliere i fan del vecchio capolavoro, il film avrebbe avuto molte più chance di farsi valere per quello che è: intrattenimento di alto livello. E tante, tante risate.

Valeria Brunori