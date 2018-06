John Goodman protagonista di “The Righteous Gemstones”

John Goodman e Danny McBride sono i protagonisti dell’episodio pilota della serie comedy su dei televangelisti che verrà trasmessa da HBO.

Nuova serie TV per John Goodman e Danny McBride

John Goodman e Danny McBride saranno protagonisti di una nuova commedia per la HBO.

“The Righteous Gemstones” racconterà la storia di una famosissima famiglia di televangelisti con una lunga tradizione di devianza, avidità e opere caritatevoli, tutti nel nome del Signore Gesù Cristo, secondo il logogramma ufficiale dello show.

John Goodman interpreterà Eli Gemstone, il patriarca della famiglia, e Danny McBride sarà il protagonista di Jesse Gemstone, il suo figlio maggiore.

Eli è descritto come una forza “inflessibile” nel ministero, “conosciuta in tutto il mondo per le sue tecniche di salvezza aggressive. I ministeri e il suo pluripremiato programma televisivo settimanale. La sua luce sta svanendo, ma lui non si tira indietro. È ubbidito, indiscusso”.

Jesse è caratterizzato come “l’erede” del trono di Eli, e vive nell’ombra di suo padre mentre prova.

John Goodam e Danny McBride la carriera

John Goodam è diventato famoso grazie ai suoi ruoli comici, a partire dalla sitcom “Pappa e Ciccia” e dal film “I “Flintstones”. È comparso in varie pellicole dei fratelli Coen.

In “Seduzione pericolosa” ha affiancato Al Pacino, in “Il grande Lebowski” ha fatto da spalla a Jeff Bridges, e ne “Il tocco del male” ha recitato al fianco di Denzel Washington.

Nel 2000 ha avuto una propria sitcom “Normal, Ohio”, composta da una sola stagione, in cui impersonava un gay atipico che fa ritorno nella sua città natale per iniziare una nuova vita.

Nel 2010 ha ricevuto una nomination agli Emmy Award per “You Don’t Know Jack – Il dottor morte”. L’anno successivo partecipa a pellicole come “Red State”, “Molto forte, incredibilmente vicino“, e “The Artist“.

Danny McBride è conosciuto per aver preso parte a varie pellicole comiche come “Suxbad – Tre menti sopra il pelo”, “Drillbit Taylor“, “Lo spaccacuori“, “Fanboys”, “Strafumati“. Nel 2011 è con George Clooney in “Tra le nuovole“.

Mariateresa Vurro

29/06/2018