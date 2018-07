Jeffrey Dean Morgan: “basta incursioni a casa mia”

La star di “The Walking Dead”, Jeffrey Dean Morgan in un tweet ha dichiarato di non condividere il comportamento di molti suoi fan, che vengono quotidianamente a spiarlo dalla finestra di casa sua.

L’attore Jeffrey Dean Morgan, noto per la partecipazione a molte serie tv popolari, tra cui “Supernatural”, “Watchmen” e per la sua interpretazione di Negan, uno dei protagonisti della serie sugli zombie “The Walking Dead”, martedì in un post su Twittter, ha esortato i suoi fan a smettere di avere comportamenti ossessivi nei suoi confronti andando a bussare alla porta della sua casa o scattando foto dalla sua finestra senza alcuna autorizzazione.

“È maleducato e raccapricciante”, ha twittato Morgan, sul popolare social network, avvertendo anche uno dei suoi fan: “E … sei stato registrato”.

Dear people that think it’s a solid plan to come to our house, take pictures, drive up to house, knock on door… it’s not a good plan. It’s rude and creepy. Respect our privacy please. And… you’re being recorded.

