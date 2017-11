Regia: Alessandro Gassmann

Cast: Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Alessandro Gassmann, Matilda De Angelis

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Prosuzione: Italia, Danimarca, 2017

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 6 dicembre 2017

Un viaggio verso Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la letteraturata. Questo è il viaggio che si appresta a fare Giovanni Passamonte, uno scrittore di fama internzaionale che ha paura di viaggiare in aereo. Viene accompagnato dal suo fido assistente Rinaldo e con sorpresa dai sui due figli. Oreste è il primo figlio, un proprietario di una palestra in fallimento. Lucrezia, la seconda figlia è una blogger sull’orlo del collasso. Questo viaggio da Roma a Stoccolma sarà ricco di imprevisti e incertezze, portando a conoscere nuovi personaggi che aiuteranno la famiglia a conoscersi meglio.

Il premio: un viaggio da Nobel

“Il premio” è una commedia scritta e diretta da Alessandro Gassmann al suo terzo lungometraggio da regista, dopo “Razzabastarda” del 2013, candidato a tre David di Donatello e tre Nastri d’argento, e “Torn – Strappati” del 2015.

Ad interpretare lo scrittore, fresco vincitore del premio Nobel è uno dei più grandi attori italiani Gigi Proietti (“Febbre da cavallo” di Steno, “Panni sporchi” di Mario Monicelli), che ritorna a lavorare con Alessandro Gassmann dopo aver collaborato con lui nella realizzazione del film “Di padre in figlio”, nel 1982. Rinaldo è interpretato da Rocco Papaleo (“Un boss in salotto” di Luca Miniero, “Basilicata coast to coast” film diretto da lui stesso accompagnato proprio da Alessandro Gassmann).

Nel film “Il premio” i due figli sono interpretati da Alessandro Gassmann nel ruolo di Oreste e Anna Foglietta (“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno).

A completare il cast ci saranno Matilda De Angelis (“Veloce come il vento” di Matteo Rovere), Erica Blanc e Amanda Lear.

“Il premio” è una co-produzione italo-danese, prodotto da Italian International Film - Space Rocket Nation con Vision Distribution.