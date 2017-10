Regia: Scott Cooper

Cast: Stephen Lang, Rosamund Pike, Christian Bale, Ben Foster, Jesse Plemons, Bill Camp, Paul Anderson, Michael Parks, Adam Beach, Rory Cochrane, Q'Orianka Kilcher, Peter Mullan

Genere: Avventura, Drammatico, Colore

Durata: 127 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: n/d

"Hostiles" è un film che muove i suoi passi nell'anno 1892: protagonista è un capitano dell'esercito, interpretato da Christian Bale, che viene incaricato di scortare un capo Cheyenne (Wes Studi) e la sua famiglia nelle loro terre. Il viaggio è molto lungo e faticoso, e si snoda per mille miglia da Fort Berlinguer, in Nuovo Messico, fino alle praterie del Montana, dove si trova l'accampamento della tribù. Durante il viaggio, alla piccola comitiva si aggiunge anche una giovane donna (Rosamund Pike) la cui famiglia è stata assassinata; insieme, dovranno affrontare i pericoli disseminati sul loro cammino, a partire dalle insidie della natura fino alle ostilità delle tribù che incontreranno nel loro viaggio.

Hostiles: film d'apertura alla Festa del Cinema di Roma 2017

"Hostiles" è un film scritto e diretto da Scott Cooper (nella sceneggiatura, è affiancato da Donald Cooper). Nel cast, l'attore britannico Christian Bale, premio Oscar al Miglior Attore Non Protagonista nel 2011 per il suo ruolo in "The Fighter", la ex Bond Girl (nel film “La morte può attendere” del 2002 diretto da Lee Tamahori) Rosamund Pike, e l'attore statunitense con origini cherokee Wes Studi, noto per i suoi ruoli di pellirosse che si oppongono ai protagonisti in film come “L'ultimo del Mohicani” o "Avatar".

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, il film “Hostiles” apre la dodicesima Festa del Cinema di Roma nel 2017.