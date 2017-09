Regia: Ben Wheatley

Cast: Enzo Cilenti, Sam Riley, Michael Smiley, Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer, Sharlto Copley, Babou Ceesay, Noah Taylor, Jack Reynor

Genere: Azione, colore

Durata: 90 minuti

Produzione; Francia, Gran Bretagna, 2016

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 19 ottobre 2017

Il film d'azione diretto da Ben Wheatley - regista e sceneggiatore britannico, famoso per aver diretto due episodi della serie tv "Doctor Who" e Tom Hiddleston in "High-Rise" nel 2015; versione per il cinema de "Il condominio" di J. G. Ballard - "Free Fire", si apre sullo sfondo di un'affascinante città di Boston immersa nella migliore delle atmosfere anni settanta. I protagonisti sono Frank e Chris, due membri dell'IRA e noti trafficanti d'armi, incaricati di impossessarsi di una serie di mitragliatori M-16 gentilmente concessi dal poco raccomandabile Vernon, capo dei contrabbandieri con cui hanno un'incontro in un magazzino nella periferia del paese, per controllare la validità della preziosa merce di cui stanno per farsi carico.

Nel frattempo Justine e Ord hanno il compito di fare da mediatori tra le due gang, ma purtroppo per loro, qualcosa non va secondo i piani.

Da entrambe le parti ci sono alcuni spiriti bollenti che non perdono occasione di attaccare briga e presto, quella che doveva essere una tranquilla transazione d'affari, si trasforma in una bollente sparatoria all'ultimo sangue.

Free Fire: un film in puro stile 'azione anni settanta'

In puro stile di film d'azione, secondo le massime istituite da grandissimi del cinema di tutti i tempi, come Sam Peckinpah, Scorsese, John Woo e specialmente Quentin Tarantino; anche Wheatley decide di restare nel codice canonico, senza puntare troppo sull'originalità della pellicola, ma inserendo nella sceneggiatura battute tipiche, personaggi stereotipati e l'immancabile pupa contesa tra i due boss rivali delle gang, il tutto condito con un bel po' di polvere da sparo e qualche schizzo di sangue.