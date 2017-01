Etiquo Film Project: partecipa al concorso e proietta il tuo cortometraggio sul grande schermo!

Sei un filmaker e non hai superato i 35 anni d’età? Hai sempre voluto realizzare il tuo cortometraggio? Cine1 Italia te ne da la possibilità!

Etiquo Film Project: di cosa si tratta

Venerdì 27 Gennaio si è svolta la presentazione dell’Etiquo Film Project nella sala cinematografica dell’Anica (Roma).

Tale iniziativa, nata da un’idea di Pete Maggi, CEO e fondatore di Cine1 Italia Srl, in associazione con Operation Services, è una ghiotta opportunità per i giovani under 35, chiamati ad esporre il proprio talento cinematografico.

Un concorso che si pone come obiettivo la realizzazione di un film proiettato sul grande schermo composto dai migliori 10 cortometraggi, tutti incentrati sul tema “i Giovani e il Denaro. Etica, Equità ed Educazione Finanziaria”. I concorrenti dovranno presentare le proprie proposte per soggetti e sceneggiature di cortometraggio originali ed inediti, della durata massima di 10 minuti, a partire dal 1 Febbraio 2017 e per 3 mesi, registrandosi sul sito “www.etiquofilm.it“.

Il progetto si ripropone di dare lustro ad una forma che da parecchio tempo non si produce in Italia, quella del lungometraggio ad episodi, e prende a modello “I mostri” del 1963, per la regia di Dino Risi, interpretati principalmente da Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.

Etiquo Film Project: una giuria tecnica valuterà i vostri progetti

E gli organizzatori hanno chiamato proprio il figlio Gianmarco Tognazzi a far parte, in qualità di Presidente, di una giuria tecnica che si occuperà di leggere e valutare le sceneggiature proposte e che dovrà selezionare un massimo di 80 progetti di cortometraggio da realizzare.

Gli altri membri della giuria che lo affiancheranno durante il periodo di selezione sono: Pete Maggi (Direttore artistico), Aurelio Grimaldi (scrittore, regista e sceneggiatore), Caterina Nardi (produttrice), Claudia Vaccaro (scenografa). A moderare il critico e giornalista cinematografico, Boris Sollazzo.

Un’iniziativa senz’altro ambiziosa che, sebbene non abbia suscitato particolare interesse nella Stampa, ci auguriamo che riscuota un grande successo.

Giovani filmmaker, è il vostro momento!

Sonia Buongiorno

29/01/2017