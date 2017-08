Downsizing: dai piccoli uomini derivano grandi responsabilità

“Downisizing” segue le vicende di Paul Safranek, un uomo ordinario che, insieme alla moglie, sogna una vita migliore. In un mondo in cui gli scienziati hanno trovato un modo per rimpicciolire gli uomini, al fine di far fronte alla crisi mondiale causata dalla sovrappopolazione, Paul e sua moglie decidono di correre il rischio di sottoporsi a questa pratica controversa, ma non tutto andrà secondo i piani, soprattutto quando sua moglie deciderà (troppo tardi) di tirarsi indietro…

Alexander Payne, candidato tre volte all’Oscar come regista, dopo “Paradiso Amaro”, si addentra di nuovo nella vita di un semplice uomo la cui ordinaria esistenza viene stravolta da un vortice di situazioni molto più grandi di lui. E di grandezza si parla soprattutto nel film, che vede contrapposto il mondo degli esseri umani dalle dimensioni normali a quello dei rimpiccioliti. Il primo è caratterizzato dalla povertà ed è abitato da umani che non riescono ad arrivare a fine mese, il secondo è quello dei ricchi, dove si vive bene ed è perciò più invitante. Non è poi così difficile scegliere da che parte stare! Sebbene le premesse sembrino politiche, “Downsizing” vuole raccontare in maniera ironica e paradossale il senso del nostro vivere insieme, mettendo in scena i soliti vizi ed errori che l’uomo della società commetterà sempre, anche se è alto 12 cm.

Non c’è nulla che si possa fare, qualunque soluzione o pratica controversa si trovi ai problemi del mondo, la storia insegna che esiste un ciclo e tutto si ripete.

Downsizing: i tempi comici sono il vero punto di forza della pellicola di Alexander Payne

Una chiave di lettura alquanto pessimistica ma che “Downsizing” cerca di esorcizzare mediante la fiducia riposta in uomini come Paul, un personaggio che se all’inizio appare statico, si riscatterà nel corso della pellicola riuscendo a vedere con i propri occhi come il nuovo mondo non sia così diverso da quello vecchio, grazie anche all'aiuto di Gong Jiang, la domestica senza gamba del suo vicino di casa, Dusan, interpretato da uno spassoso ed esaltato Christoph Waltz.

Alexander Payne riesce ancora una volta a unire il tono drammatico con quello umoristico, dando vita a tempi comici che sono il vero punto di forza del film, sorretto anche dalle interpretazioni di Damon, Waltz e Hong Chau, quest’ultima la vera rivelazione della pellicola.

“Downsizing” è una satira sociale la cui interpretazione, se pessimistica o meno, spetterà al pubblico.