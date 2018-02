Regia: Jon M. Chu

Cast: Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong, Jimmy O. Yang, Chris Pang, Sonoya Mizuno, Jing Lusi, Ronny Chieng, Pierre Png

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuizione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 16 Agosto 2018

"Crazy Rich Asians" segue le vicende della newyorkese Rachel (Constance wu) mentre accompagna il suo fidanzato Nick (Henry Golding) al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Eccitata di visitare l'Asia per la prima volta, ma preoccupata di incontrare la famiglia di Nick, Rachel non è pronta a scoprire che Nick è il rampollo di una delle famiglie più ricche del paese, ma anche uno degli scapoli più ricercati.

Crazy Rich Asians: una commedia sulle ricche famiglie cinesi

Jon M. Chu ("Now You See Me 2") dirige una contemporanea commedia romantica basata sull'omonimo bestseller mondiale di Kevin Kwan.

Il film presenta un cast internazionale di stelle oltre Constance Wu; Henry Golding, al suo debutto al cinema, Gemma Chan ("Humans"), Lisa lu ("2012"), Awkwafina ("Cattivi vicini 2", "Ocean's 8"), Ken Jeong ("Community") e Michelle Yeoh ("La tigre e il dragone", "Star Trek: Discovery"). Il variegato cast comprende anche Sonoya Mizuno ("La La Land"), Chris Pang ("Marco Polo"), Jimmy O. Yang ("Silicon Valley"), il comico Ronny Chieng ("The Daily Show"), Remi Hii ("Marco Polo"), Nico Santos ("Superstore") e Jing Lusi ("Stan Lee's Lucky Man").

Nina Jacobson, Brad Simpson e John Penotti figurano come produttori per la Color Force/Ivanhoe Pictures. I produttori esecutivi del film sono Tim Coddington, Robert Friedland, Sidney Kimmel e Kevin Kwan. La sceneggiatura è stata affidata a Peter Chiarelli e Adele Lim.

Il direttore della fotografia è Vanja Cernjul ("Marco Polo"), lo scenografo Nelson Coates ("Cinquanta sfumature di nero"), la costumista Mary Vogt ("Kong: Skull Island") e l'editore Myron Kerstein.

"Crazy Rich Asians" è stato girato interamente a Singapore e in Malesia.

Distribuito dalla Warner Bros in tutto il mondo con una restrizione PG-13, il film è pronto per il rilascio il 17 agosto 2018.