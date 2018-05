Titolo originale: Cézanne - Portraits of a Life

Regia: Phil Grabsky

Genere: Eventi, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 8 maggio 2018

"Cézanne - Ritratti di una vita" è un film incentrato su uno degli avvenimenti più attesi nel mondo dell'arte, la mostra dei ritratti disegnati da Paul Cézanne. Più di 200 lavori del pittore francese sono stati raccolti dalle varie collezioni sparse per il mondo e presentati nella mostra al Musée d'Orsay a Parigi, per poi intraprendere un viaggio verso la National Portrait Gallery di Londra, il MoMA di New York e la National Gallery of Art a Washington DC.

La pellicola "Cézanne - Ritratti di una vita", grazie all'intervento degli esperti che lavorano in queste gallerie e alle lettere scritte dal pittore stesso, presenta una mostra straordinaria e svela agli spettatori il mondo personale di uno degli pittori più importanti del post impressionismo.

Cézanne - Ritratti di una vita: l'opera dell'irrequieto genio dell'arte

Le opere di Paul Cézanne, con il suo tipico tratto e le sue pennellate, portarono un grande contributo nello sviluppo dell'arte del XX secolo. Si tratta di opere che esprimono fedelmente la sua interminabile battaglia interiore, che lo portò ad abbandonare i toni cupi, tipici dei lavori di prima giovinezza, lasciando posto ai colori chiari e pennellate morbide.

Il suo continuo stato interiore irrequieto fece in modo che Cézanne passasse molte più ore a perfezionarsi e a scoprire i suoi nuovi limiti, ma il carattere difficile non permise al pittore di godersi pienamente la sua arte e lo portò a pensare di non essere in grado a realizzare le sue idee creative. Se pensava che uno dei suoi quadri non rappresentava pienamente la sua visione o le sue idee, esso veniva immediatamente distrutto, ma grazie ai lavori che sono rimasti intatti, i studiosi sono riusciti a collocare Cézanne tra i geni dell'arte.