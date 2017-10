Regia: Gonzalo Justiniano

Cast: Nathalia Aragonese, Daniel Contesse, Elías Collado, Corina Posada de Gregorio, Luis Dubbó, Nicolás Rojas, Sara Becker Rodríguez

Genere: Drammatico, colore

Durata: 118 minuti

Produzione: Cile, 2017

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Gonzalo Justiniano, regista e produttore sudamericano, non è certamente alla sua prima esperienza in campo cinematografico: dopo l’esordio con “Los guerreros pacifistas” - documentario incentrato sul movimento punk cileno -, si è dedicato unicamente ai lungometraggi, che gli sono valsi non pochi premi.

Fedele alle tematiche sociali, questa volta, con "Cabros De Mierda", si è occupato del governo Pinochet: anni di dittatura, manifestazioni, desaparecidos.

Il film, di matrice drammatica, è tra quelli della Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2017.

Cabros De Mierda: una meta-denuncia alla dittatura che fu

1983: la protagonista di "Cabros De Mierda" è Gladys - chiamata “la francese” - , una donna di 32 anni che vive in una baraccopoli di Santiago. Gladys è decisamente bella, giovane, e purtroppo costretta a vivere un’esistenza che, naturalmente, non vorrebbe. Sua figlia e sua madre, anch’esse di nome Gladys, abitano con lei.

La loro vita cambierà dal momento in cui decideranno di ospitare un giovane missionario nordamericano di nome Samuel Thompson, un ragazzo dall’aspetto puro il cui unico intento è predicare la parola di Dio.

Samuel, tuttavia, non si limiterà solo a ciò: riprenderà, con la sua videocamera, le persone che, come Gladys, vivono nelle baraccopoli, terrorizzate dall’idea di non riuscire a condurre una vita degna d’esser chiamata tale, o di non poter crescere e garantire un futuro sereno ai propri figli. Continuerà a filmare anche le svariate manifestazioni di massa, per non parlare degli spazi comuni in cui gran parte del popolo cileno era costretto a vivere.