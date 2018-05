Bruce Willis allenatore di Mike Tyson in “Cornerman”

L’attore americano Bruce Willis interpreterà il manager e allenatore di pugilato Cus D’Amato nel film biografico “Cornerman”, che sarà ambientato negli ’80 e mostrerà un giovane Mike Tyson.

Bruce Willis sarà Cus D’Amato in “Cornerman”

Bruce Willis è pronto per interpretare il famoso allenatore di pugilato Cus D’Amato nel nuovo dramma “Cornerman“, che sarà ambientato negli anni ’80 e approfondirà la scoperta di un in giovane Mike Tyson. D’Amato è conosciuto, oltre per esser stato l’allenatore e padre adottivo di Tyson, com il manager e coach di pugili come il campione del mondo Floyd Patterson, José Torres e Muhammad Alì (interpretato da Will Smith in “Alì” del 2005).

Il casting è stato annunciato lunedì 7 maggio, poco prima del “calcio d’inizio” del 71 ° Festival di Cannes, inoltre si sa che il film verrà prodotto dalla star di “Homeland” Rupert Friend, che si cimenterà anche per la prima volta dietro la macchina da presa. Non è stato ancora lanciato il casting per il ruolo di Tyson tredicenne, però è stato annunciato che le riprese partiranno nell’autunno 2018.

“In definitiva, questa è la storia di un amore profondo tra due talenti feroci, ognuno abbastanza coraggioso da ammettere le proprie paure per l’altro, e così spronarsi l’un l’altro verso la grandezza”, ha detto Friend in una dichiarazione. E ha aggiunto: “È una storia sulla lotta per ciò in cui si crede ed è un film che ti farà dubitare di cosa sia veramente la forza.”

Bruce Willis è stato visto recentemente in “Il giustiziere della notte” di Eli Roth, remake dell’omonimo film del 1974 con Charles Bronson, a sua volta basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield. Ruper Friend invece ha vestito i panni di Stalin in “Morto Stalin, se ne fa un altro” nel 2017 e nel settembre 2018 lo vedremo nel film di Paul Feig “A Simple Favor” al fianco di Anna Kendrick e Blake Lively.

Riccardo Careddu

08/05 /2018