Bigfoot Junior - Recensione: un film d'animazione con "supereroi" insoliti

Jeremy Degruson e Ben Stassen guidano la regia di "Bigfoot Junior", un film d'animazione con una trama apparente non molto originale. La pellicola si incentra sulla figura di Adam, un ragazzo di soli tredici anni che si trova ad affrontare alcuni problemi a scuola, per via di alcuni bulli che lo perseguitano. Adam mostra da subito un carattere parecchio debole e remissivo: è un ragazzo molto insicuro che non riesce mai a farsi valere e a tenere testa a chi cerca di sottometterlo in qualche maniera.

Questo non è tutto. Il disordine maggiore nella vita del ragazzo è dovuto all'assenza del padre, scomparso circa 12 anni prima, e che Adam crede morto. Scoprirà, però, che in realtà i genitori sono ancora in contatto tra di loro tramite alcune lettere. La madre gli aveva mentito su cosa fosse realmente accaduto all'uomo. Deluso dall'unica persona di cui credeva potesse fidarsi incondizionatamente, decide di intraprendere un viaggio alla ricerca del padre.

Il viaggio lo porterà verso alcune verità che Adam non aveva mai considerato prima, nonostante la crescita dei propri capelli sembrasse davvero troppo celere per essere normale. Il ragazzo troverà suo padre e scoprirà che non è un uomo qualsiasi, ma è Bigfoot. I superpoteri di Bigfoot sono svariati e non riguardano di certo soltanto la presenza di una pelliccia. Una volta compreso che questi superpoteri sono anche un suo dono, Adam ne trarrà pieno vantaggio ma dovrà scontrarsi con chi invece cerca suo padre per poterne fare una cavia di laboratorio.

Bigfoot Junior : il rapporto dell'uomo con la natura

Bisogna considerare quello che forse è la rappresentazione più riuscita del film. "Bigfoot Junior" pone in primo piano, infatti, il rapporto che ha l'uomo con la natura e con gli animali in particolare. Gran parte della storia è ambientata nella foresta in cui il padre di Adam si nasconde e il rapporto con gli animali è davvero meraviglioso. Quando però uomini estranei cercano di interagire con questo ambiente, il risultato non è dei migliori.

In particolar modo, colpisce un dialogo tra due cacciatori che affermano come gli animali siano inferiori all'uomo e, dunque, qualsiasi atto crudele contro di loro sia giustificato. Inoltre, si evidenzia come nessuno si faccia scrupoli a dar fuoco a una parte sostanziosa della foresta solo per raggiungere i propri scopi. Da questa prospettiva, "Bigfoot Junior" risulta essere un film molto educativo tanto per i grandi quanto per i più piccoli, stimolando una riflessione che ad oggi è davvero indispensabile.

Bigfoot Junior: l'elogio della diversità

"Bigfoot Junior" risulta debole in alcuni aspetti, come la poca caratterizzazione dei personaggi, ma in altri riesce perfettamente. Tra questi, vi sono la colonna sonora originale molto curata e la regia che, attraverso alcuni passi in slow motion, raggiunge a pieno la suspence.

Senza dubbio, però, il messaggio che "Bigfoot Junior" veicola merita una speciale menzione. Il film rappresenta, in poche parole, l'elogio della diversità. Una diversità che spesso lo stesso Adam fatica ad accettare e con cui si ritrova in prima persona a dover avere a che fare. Si tratta di una diversità che riguarda innanzitutto suo padre: nell'amore incondizionato che lo lega al ragazzo, le stranezze di Bigfoot saranno considerate in realtà punti di forza. E sarà proprio grazie al rapporto speciale dei due protagonisti che Adam prenderà piena consapevolezza di sé e dei suoi poteri straordinari.

Da questo punto di vista, "Bigfoot Junior" è davvero una pellicola intrisa di ottimismo ed aiuta a riflettere che spesso ciò che consideriamo diverso non è necessariamente qualcosa di sbagliato. Al contrario, dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere le cose per poter apprezzare ogni sfaccettatura di un individuo. Ci riesce l'amica di Adam che, non a caso, nel finale si rivolge a lui con queste parole "Sei un po' diverso, mi piaci un sacco".

Claudia Pulella