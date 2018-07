“Ben Is Back” agli awards con Lucas Hedges e Julia Roberts

“Ben Is Back“, il dramma con Lucas Hedges e Julia Roberts, uscirà negli Stati Uniti il 7 dicembre giusto in pieno periodo natalizio e nel mezzo della Awards Season.

“Ben Is Back” con Julia Roberts punta in alto

LD Entertainment, Lionsgate e Roadside Attractions saranno partner nella distribuzione statunitense del film “Ben Is Back”, che sarà diretto da Peter Hedges, il padre reale dell’attore protagonista Lucas Hedges.

Lucas Hedges è stato già nominato per un premio Oscar per “Manchester by the Sea” e ha recitato anche nel film “Lady Bird“.

Ecco l’intrigante premessa del film in arrivo a Natale nelle sale americane e che già sembra puntare a nomination e riconoscimenti: Ben Burns, uomo affascinante ma travagliato, si è appena disintossicato quando torna a casa dall’ignara famiglia in tempo per la vigilia di Natale. Holly Burns (Julia Roberts), l’amorevole ma sfinita madre di Ben, accoglie felice il figlio, ma capisce che dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per tenere il figlio lontano dal pericolo per le prossime 24 ore. Arco di tempo talmente importante per la disintossicazione del figlio, che potrebbe cambiare per sempre il corso delle loro vite. Presenti nel cast anche Courtney B. Vance e Kathryn Newton.

Black Bear Pictures & Color Force, la quale ha interamente finanziato il progetto, ha prodotto la pellicola in collaborazione con la 30West. I produttori di “Ben Is Back” sono Nina Jacobson, Brad Simpson, Teddy Schwarzman e Peter Hedges.

L’acquisizione di “Ben Is Back” da parte della Mickey Liddell di LD Entertainment è stata annunciata lunedì 9 Luglio 2018. A credere nel progetto sono stati Jason Constantine presidente della ‘Lionsgate of Acquisitions and Co-Productions’ e i co-fondatori di Roadside Attractions Howard Cohen e Eric d’Arbeloff. Roadside Attractions -che in parte è anche proprietà di Lionsgate- si occuperà del rilascio.

“Ci siamo affidati all’incredibile e commovente sceneggiatura e regia di Peter Hedges, oltre naturalmente alla performance di alto livello di Julia Roberts e Lucas Hedges “, ha dichiarato la Howard Cohen. “In un ruolo che oggi è attuale e importante, Julia Roberts è rivoluzionaria e decisa come una madre che lotta per salvare suo figlio. E siamo entusiasti di avere nel cast Lucas Hedges dopo la sua svolta di ‘Manchester By the Sea’, nominato all’Oscar”.

Il dramma “Ben Is Back” con la presenza nel cast di grandi attori protagonisti, punta alla vincita degli Awards. Speriamo che questo Natale esaudisca a loro questo desiderio.

Laura Carucci

10/07/2018