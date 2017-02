Ballerina - Recensione: non solo Disney

Sembra quasi incredibile ormai che possano arrivare nelle sale dei film d'animazione non realizzati da mamma Disney (il che include la Pixar) o dalla Dreamworks; eppure ecco "Ballerina", un ambizioso progetto francese pronto a dimostrare, nella trama e nella produzione, che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni.

La storia è quella che tutti i genitori vogliono raccontare ai propri bambini: Félicie è un'orfanella con il sogno di ballare che scappa a Parigi insieme al suo migliore amico, Victor, nella speranza di realizzare questo grande desiderio facendosi ammettere all'Accademia del Teatro Dell'Opera. Nella sua determinazione e passione, Félicie riuscirà a superare gli ostacoli e realizzare il suo sogno.

"Ballerina" in questo senso si incastra perfettamente nel filone Disney 'Tu sogna e spera fermamente... e il sogno realtà diverrà' che da anni ci accompagna. L'unica differenza con la grande casa d'animazione? Il budget, ovviamente, decisamente più ridotto e che si trasmette in una qualità un po' inferiore dell'animazione, cosa d'altronde inevitabile ma non particolarmente penalizzante.

Ballerina: cliché ma non troppo

Si tratta di un film d'animazione che non cerca di posizionarsi al di fuori del 'classico', anzi, "Ballerina" riprende tutti i personaggi che ci si aspetta di trovare in una favola: la protagonista buona e allegra, l'amico divertente e inseparabile, un 'principe' bello e sciocco, una matrigna cattiva che usa la figlia per contrastare la protagonista e una 'madrina' che invece la aiuta a raggiungere il proprio sogno. Non si può certo dire che "Ballerina" sia una ricerca verso il diverso e l'inaspettato, ma più un omaggio alle favole che costituiscono il mondo dei bambini.

Nonostante la sua prevedibilità "Ballerina" è una pellicola piacevole, con un umorismo piuttosto riuscito e quella tenerezza intrinseca che non può non coinvolgere; peccato per il doppiaggio italiano, piuttosto scadente, specialmente Eleonora Abbagnato (Odette, la donna che insegna a Félicie a ballare) che trasmette le stesse emozioni di un muro in cemento armato.

Valeria Brunori