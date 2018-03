È stato rilasciato, dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il nuovo trailer di “Avengers: Infinity war” il cinecomic più atteso dell’anno.

Avengers: Infinity War: gli “eroi più potenti della terra” nel nuovo trailer

A poco più di un mese dal rilascio in sala del film, i Marvel Studios regalano ai fan nuove e spettacolari immagini. Finalmente si assiste all’interazione dei numerosi personaggi che compariranno all’interno della storia. In questo trailer riusciamo anche a vedere i Guardiani della Galassia combattere insieme agli Avengers.

Inoltre ci viene dato un scorcio del passato del Villain Thanos, e lo si osserva in una scena in cui è presenta anche una giovane Gamora, e alla nuova armatura di Spider-Man in azione.

Le adrenaliniche immagine del nuovo trailer di “Avengers: Infinity War” sono cariche di tensione e creano un’aspettativa elevata per il film, sopratutto da parte dei fan. Negli ultimi giorni i fratelli Russo hanno fatto diverse dichiarazioni anche in merito alla “questione Occhio di Falco”, ovvero sulla quasi totale assenza del personaggio di Jeremy Renner dal materiale di produzione del film.

La spiegazione è che i personaggi dalla parte di Capitan America – inclusi Ant-Man (Paul Rudd) e Falcon (Anthony Mackie) – avevano preso delle decisioni che li hanno portati a scegliere cammini diversi: “Occhio di Falco sta intraprendendo il proprio viaggio nel film. Ha una reazione unica alla situazione di Civil War che lo mette in una posizione speciale.”

Per la gioia di tutti i fan, i registi hanno dichiarato che non basterà una sola pellicola per srotolare la matassa delle varie storyline. Infatti, è previsto un sequel, la cui uscirà è prevista non prima della primavera 2019.

“Avengers: Infinity War” vede riunire per la terza volta “gli eroi più potenti della Terra”, e non solo, dopo l’ultimo “Avengers: Age of Ultron” uscito nel 2015 con la regia di Joss Whedon. Il nuovo Crossover del Marvel Cinematic Universe uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 25 aprile 2018 e il 4 maggio negli Stati Uniti, anche in 3D e IMAX.

Potete vedere anche la locandina ufficiale del film direttamente qui sotto:

Riccardo Careddu

16/03/2018