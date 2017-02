Autobahn - Fuori controllo - Recensione: Corri ragazzo laggiù, a cento all’ora o forse di più...

"Autobahn - Fuori controllo" ha il pregio di presentare al suo interno quasi due film: uno è costruito sul duello a distanza sempre più ravvicinata tra Geran (Ben Kingsley) e Hagen Kahl (Anthony Hopkins), due boss antitetici per sporchi interessi conflittuali e per modi di fare diametralmente opposti; un altro invece segue le evoluzioni alla “Fast and Furious” di Casey, ragazzo capace di far faville al volante di qualsiasi mezzo a quattro ruote, che mette il suo talento al servizio del malaffare.

Casey però non ha fatto i conti con gli ostacoli del cuore, difficilissimi da evitare anche per uno bravo come lui con i motori: Juliette, la donna di cui si innamora, gli chiede di darci un taglio con le attività illecite se desidera avere un futuro con lei e, neanche a dirlo, il giovane dice addio al malaffare e ai soldi facili.

Sebbene l’imprevedibile sia in agguato come una pattuglia della polizia stradale con autovelox al seguito. Il talentuoso pilota scopre che la sua compagna è afflitta da una grave malattia: per le cure servono molti soldi e soprattutto servono subito. Il malaffare è pronto nuovamente a tendere una mano sotto forma di un colpo milionario, ma le cose non vanno nel verso giusto e sulle autostrade tedesche prende vita una spietata caccia all’uomo: quell’uomo è Casey inseguito da implacabili killer.

Autobahn - Fuori controllo - Recensione: velocità e pallottole, lo 'stampino' che nessun 'mostro sacro' salva20

L’offerta promozionale 'due per uno', benché la si possa apprezzare sul piano quantitativo, non fornisce gli stessi risultati per quel che riguarda la qualità. I due film di cui si diceva all’inizio non si combinano alla perfezione, anzi, si scrutano tra di loro quasi in cagnesco.

Le vicende di Casey in corsa per la propria vita e quella di Juliette, viaggiano all’impazzata macinando chilometri e asfalto, ma le strade, malgrado siano teutoniche, sembrano quelle già percorse da moltissime altre pellicole action. Il duello tra i due boss, sebbene con il volto di due mostri sacri del cinema internazionale, non riesce a sorreggere la vacuità di una sceneggiatura basata esclusivamente su escamotage che danno motivo di essere agli adrenalinici inseguimenti ed alle violente sparatorie.

Il risultato finale del progetto “Autobahn - Fuori controllo” dà la spiacevole sensazione di un’operazione di mero assemblaggio tra l’altisonanza di grandi attori e l’action movie, non che l’idea sia peregrina ma quando le due parti non riescono proprio ad incastrarsi si assiste a dei tentativi maldestri di far combaciare dei pezzi di un puzzle che evidentemente non c’entrano nulla l’uno con l’altro.

In "Autobahn" è in dubbio che si corra molto in macchina, e ad altissima velocità, forse sarebbe stato meglio che il regista, Eran Creevy, avesse frenato ogni tanto per correre qualche rischio in più.

Riccardo Muzi