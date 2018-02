"Ant-Man and the wasp" è ambientato ambientato subito dopo gli eventi di “Captain America: Civil War” e vede Scott Lang (Paul Rudd) fare squadra con Hope van Dyke (Evangeline Lilly) che vestirà i panni di Wasp, iconica companion e fiamma nei fumetti.

I due piccoli supereroi dovranno aiutare Hank Pym (Michael Douglas) a scoprire un segreto del suo passato, che vedrà coinvolta Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), moglie rimasta intrappolata per anni in un altro regno quantico subatomico.

Insieme all'aiuto dei loro alleati Ant-Man e Wasp dovranno anche vedersela con un nuovo e temibile avversario, Ghost (Hannah John-Kamen).

Ant-Man and the wasp: torna il piccolo eroe e questa volta con una formidabile companion

“Ant-Man and the Wasp” diretto nuovamente da Peyton Reed, è stato scritto da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari con la collaborazione di Paul Rudd.

Il cast vede coinvolti, oltre Paul Rudd e Evangeline Lilly anche Michael Peña, Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.

L’annuncio della realizzazione è arrivato nell’ottobre del 2015 in seguito al successo del primo film. Le riprese sono iniziate il 1 Agosto 2017 e sono terminate il 30 Novembre dello stesso anno. È il ventesimo film del Marvel Cinematic Universe.

Prodotto dai Marvel Studios in collaborazione con la Disney, “Ant-Man and the Wasp” verrà distribuito il 4 Luglio in Italia e due giorni dopo negli Stati Uniti, anche in formato IMAX.