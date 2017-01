Aladinn – Un Gigi Proietti davvero “geniale”

Tutti quanti, almeno da bambini, vedendo un cartone targato Disney, sono rimasti affascinati dalla colonna sonora, fatta da canzoni capaci di emozionare in qualsiasi situazione e di trasportare lo spettatore dentro l’anima del personaggio.

Chi si cela dietro la voce dei personaggi Disney?

Aladdin – una storia magica

“Aladinn” è il 31˚ classico Disney uscito, per la prima volta, nelle sale americane, il 25 novembre 1992, ricevendo critiche molto positive.

Cartone che ha saputo intrattenere grandi e piccini, vede al suo interno uno dei personaggi più stravaganti e divertenti di tutto il panorama disneyano: il genio della lampada.

Dietro di lui, nella versione americana, si cela la voce di Robbie Williams ma, quando il film, dopo un anno dalla uscita americana, arrivò in Italia, il doppiaggio fu affidato a Gigi Proietti.

Eh sì… dietro al buffissimo genio che aiuta Aladdin nelle sue avventure si cela la voce di Gigi Proietti, regista, attore e, in questo caso, cantante.

Aladinn – Il ritorno di “Un amico come me”

Dopo 25 anni dall’uscita del cartone animato, durante il suo show “Cavalli di Battaglia” in onda in prima serata su Rai 1, Gigi Proietti canta, per la prima volta, completamente il live, “Un Amico come me”, la canzone che il Genio canta per presentarsi ad Aladdin, nella Caverna delle Meraviglie.

Nonostante l’età Gigi riesce a tenere la scena, a emozionare il pubblico con tanto di acuto finale, dimostrando come, nonostante il tempo che passa, la Disney sappia portare la sua magia nel cuore di tutti.

Giulia Sessich

22/1/2017