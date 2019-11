Zoe Saldana protagonista di una serie Netflix

La pubblicazione online statunitense Variety ha annunciato in esclusiva che le attrici Zoe Saldana e Reese Witherspoon si stanno occupando dell’adattamento televisivo del libro di Tembi Locke “From Scratch”.

La storia di una madre forte

Tembi Locke è un’attrice americana specializzata nell’ambito delle serie TV. La sua esperienza è raccontata in un libro autobiografico, “From Scratch”, che con il suo titolo evocativo (significa “daccapo” in inglese) fa capire immediatamente di cosa parli. Si tratta infatti di una storia di perdita, di lutto e di rinascita.

Locke conobbe suo marito, un italiano, durante un soggiorno in Sicilia e i due innamorati si trasferirono successivamente negli Stati Uniti per costruirsi una vita lì. L’attrice ha avuto anche una figlia dall’uomo, ma questa vita a prima vista idilliaca le è crollata addosso quando il marito è deceduto a causa di questioni di salute, lasciandola sola con la bambina.

“From Scratch” è quindi la storia di una donna, una madre improvvisamente sola, che ha dovuto trovare il modo di superare il dolore della perdita e continuare a prendersi cura di sua figlia e di se stessa.

Zoe Saldana e un team stellare per la serie Netflix

Le produttrici esecutive della serie sono Saldana e Attica Locke, sorella di Tembi, a cui si deve il merito di aver portato il libro all’attenzione di Witherspoon attraverso la compagnia Hello Sunshine, fondata dall’attrice stessa per dare visibilità a opere scritte da donne. Si occupano della produzione anche Witherspoon e la sua collega Lauren Neustadter, insieme a un team proveniente da 3 Arts Entertainment.

Per Saldana, che interpreta la parte della protagonista nella serie, questo è il primo ruolo stabile all’interno di una serie TV, per di più firmata dal colosso Netflix. L’interprete è meglio conosciuta per i suoi ruoli un film di grandi successo come “Avatar” (2009) e “Guardiani della Galassia” (2014, 2017), in cui interpreta la bella e letale Gamora.

Gaia Sicolo

08/11/2019