Chi è Zoe Massenti, la tiktoker interprete di La Befana vien di notte 2?

Zoe Massenti, baby star di uno dei social più in voga del momento, Tik Tok, è attualmente una delle influencer più famose al mondo. Giovanissima, classe 2002, Zoe Massenti ha 19 anni e ha iniziato a fare video dal 2018, dall’età di 14 anni quando il social si chiamava ancora musical.ly. Con attualmente 3 milioni di followers, è nata a Roma ma vive a Milano e coltiva anche la passione per la scrittura, ha infatti scritto e pubblicato il libro “Libera come le stella”, in parte autobiografico, e per la recitazione: del tutto a suo agio davanti alla macchina da presa, è una delle protagonista del film “La Befana vien di notte 2 – Le origini”, in uscita il 30 dicembre 2021, dove recita a fianco di Paola Cortellesi e Stefano Fresi.

Ex studentessa del liceo linguistico Giordano Bruno di Roma, Zoe Massenti è una grande ballerina, i suoi primi video la riprendevano infatti mentre ballava, e frequenta un corso di danza da quando aveva 11 anni. Estroversa e simpatica, come chi la segue su Tik Tok sicuramente saprà, ha lei stessa ammesso che adora la capacità di strappare un sorriso agli altri attraverso un video. “Ho iniziato a fare video seriamente a ottobre del 2018: mi divertiva e mi piaceva l’idea di far sorridere qualcuno con un semplice video“, ha dichiarato la Massenti durante un’intervista di Webboh.

Vita privata e curiosità di Zoe Massenti

Figlia di genitori separati, Zoe Massenti ha sempre vissuto con sua madre. Da parte del padre, con cui ha riallacciato i rapporti dopo un periodo difficile, ha 2 fratelli che però vede molto di rado. Tra i suoi migliori amici, che compaiono anche nei suoi video, sono già abbastanza conosciuto Gianmarco Rottari, Lorenzo Antonelli, Diego Lazzari e Lele Giaccari. Fidanzata con un ragazzo di nome Danilo Licorucci, calciatore, del quale però non si sa molto, tra le passioni segreti di Zoe Massenti c’è il suo accento romano, orami iconico dai suoi video di Tik Tok, la pasta alla carbonara, la sua adorata cagnolina e i tatuaggi, ne ha infatti molti sulle braccia.

Giorgia Terranova

18/11/2021