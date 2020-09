Zendaya in trattative per il biopic su Ronnie Spector

Zendaya, vincitrice da poco dell’Emmy per la sua interpretazione in “Euphoria“, vestirà i panni di Ronnie Spector, in un biopic sulla vita della frontwoman del gruppo musicale Ronettes, prodotto dalla A24 e dalla New Regency.

Zendaya tra pubblico e privato nei panni di Ronnie Spector

Secondo quanto riportato da Variety le compagnie cinematografiche A24 e New Regency hanno acquisito i diritti sull’autobiografia “Be My Baby”, che Spector ha scritto con Vince Waldron. L’attrice e cantante Zendaya è in trattativa per diventare protagonista della pellicola. Tra i papabili sceneggiatori è uscito il nome della drammaturga statunitense Jackie Sibblies Drury, premio Pulitzer nel 2019 per “Fairview”.

Il film biografico metterà l’accento sull’inizio della carriera di Ronnie Spector, in particolare sulla formazione del gruppo Ronettes e sulla loro successiva firma per la Philles Records di Phil Spector. Con questa etichetta, la band ha registrato il successo “Be My Baby”.

La cantante si è poi unita in matrimonio con il produttore discografico. Il film seguirà anche il loro divorzio e la battaglia di Spector per riavere i diritti sulla sua musica.

Marc Platt, che attualmente sta producendo gli adattamenti cinematografici di “La sirenetta”, “Dear Evan Hansen” e “Wicked”, è stato scelto come produttore del progetto. La stessa Spector è a bordo anche come produttrice esecutiva, insieme al suo manager Jonathan Greenfield e Zendaya. Spector ha selezionato personalmente l’attrice vincitore di un Emmy per interpretarla.

Una carriera in ascesa

Zendaya è entrata di diritto nella storia all’inizio di questo mese come la persona più giovane a vincere un Emmy Award come attrice protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo della protagonista Rue Bennett in “Euphoria” della HBO.

I suoi prossimi progetti includono “Dune” di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e “Malcom & Marie”, film in cui recita insieme a John David Washington che è stato appena venduto alla piattaforma Netflix per 30 milioni di dollari. Zendaya è rappresentata da CAA.

