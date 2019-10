Regia: Klaartje Quirijns

Cast: Michael Moskowitz, Kirkland Vaughns¸Klaartje Quirijns

Genere: Documentario, colore

Durata: 77 minuti

Produzione: Paesi Bassi, 2019

"Your Mum and Your Dad" è un film documentario, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019.

Your Mum and Dad: il peso della memoria storica

La regista olandese Klaartje Quirijns negli ultimi 17 anni ha filmato prima le sedute d’analisi di un danzatore delle Barbados e dopo quelle di Michael Moskowitz ebreo, figlio di una donna arrivata a soli 17 anni da sola negli USA. La sua famiglia, di origine cecoslovacca è stata sterminata nei campi di sterminio. Il figlio, dopo la scoperta di una grave malattia della donna decide di scoprire qualcosa in più del suo passato. Lo fa andando in terapia da Kirkland Vaughns, uno dei pochi freudiani afroamericani negli Stati Uniti.

"Your Mum and Your Dad" è per la regista l’occasione di esplorare il suo rapporto sia con le figlie adolescenti che con la madre. Durante le riprese, la cineasta cerca il padre, che l’ha abbandonata quando lei aveva solo un anno di vita.

Klaartje Quirijns è una regista di documentari nata nel 1967. Le sue opere precedenti sono “The Brooklyn Connection” del 2005, “The Dictator hunter” del 2007 e “Anton Corbijn Out” del 2012. Nel 2013, ha diretto il suo primo film di finzione “Speelman”. In questo documentario, la regista affronta a la sua storia personale di fioglia e madre.