Young Rock: scelto il cast per la serie tv su Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha annunciato i nomi degli attori che lo interpreteranno da giovane nella serie tv a lui dedicata.

Dwayne Johnson e gli attori che lo interpretano

Sono stati scelti gli attori che vestiranno i panni di Dwayne Johnson nella commedia della NBC “Young Rock“, prodotta e interpretata dallo stesso Johnson.

Adrian Groulx sarà il primo volto di Dwayne (descritto come onesto, testardo, impressionabile e audace), Bradley Constant ricoprirà il ruolo di The Rock all’età di 15 anni, periodo in cui il protagonista tenta di adattarsi nel miglior modo alla vita da adolescente, e la star di “Marco Polo” Uli Latukefu è stato scelto per la fascia d’età che va dai 18 ai 20 anni, quando Dwayne è stato appena reclutato per giocare a calcio con una borsa di studio presso l’Università di Miami.

Si sono uniti al cast anche Stacey Leilua nei panni di Ata Johnson, la madre forte e positiva di Dwayne, Joseph Lee Anderson nel ruolo del padre carismatico e affascinante, e infine Ana Tuisila nei panni di Lia Maivia, la dolce nonna di Dwayne che è un’imprenditrice spietata quando deve esserlo.

“Young Rock”, che dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2021, descrive l’infanzia di Johnson, la crescita in una famiglia forte e resiliente, gli anni come calciatore all’Università di Miami, e l’ingresso nel mondo del wrestling, circondato da personaggi selvaggi. Lo show si soffermerà su tutte quelle vicissitudini che hanno plasmato Dwayne Johnson trasformandolo nell’uomo che è oggi e i personaggi straordinari che ha incontrato lungo la sua strada.

Terminato il casting, produzione in corso

Johnson ha interrotto gli annunci del casting tramite Instagram, rivelando anche che la produzione della serie è ufficialmente in corso.

Nahnatchka Khan ha co-scritto il pilot con Jeff Chiang. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Johnson con Seven Bucks Productions. Tra i produttori esecutivi figurano anche Dany Garcia, Hiram Garcia e Brian Gewirtz dei Seven Bucks, così come Jennifer Carreras di Fierce Baby Productions di Khan. Universal Television fungerà da studio. Jeffrey Walker è produttore, regista e co-produttore esecutivo.

Johnson ha recentemente recitato in “Jumanji: The Next Level” e sarà il prossimo protagonista di “Jungle Cruise” della Disney.

01/10/2020