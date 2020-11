“Wonder Woman 1984” debutterà nelle sale e su HBO Max a Natale

La regista Patty Jenkins ha annunciato che “Wonder Woman 1984” uscirà nelle sale il giorno di Natale e contemporaneamente in streaming su HBO Max.

“Wonder Woman 1984” ha finalmente una data di uscita ufficiale, il film debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2020 e qualche giorno prima, il 16 dicembre 2020, nelle sale cinematografiche.

L’originale “Wonder Woman” ha incassato 412,5 milioni di dollari nazionali e 821,8 milioni di dollari a livello globale.

La decisione di far uscire in streaming “Wonder Woman 1984” è stata data dopo l’insoddisfacente successo al botteghino di “Tenet“, e dopo la decisione della Disney, che visti gli scarsi risultati di “Mulan“, ha deciso di far uscire in streaming il film.

Il sequel di supereroi, con Gal Gadot e la regia di Patty Jenkins ha subito una moltitudine di cambiamenti di date di uscita negli ultimi mesi, data la pandemia COVID-19.

Il film debutterà in Italia il 14 gennaio, ma ci potrebbero essere variazioni data la pandemia globale COVID-19.

Le dichiarazioni di Patty Jenkins e Gal Gadot

La decisione della Worner Bros di far approdare in streaming “Wonder Woman 1984” era già nell’aria e gli studios ci stavano già pensando da tempo.

Recentemente è arrivato l’annuncio su Twitter che a partire dal 25 Dicembre sarà possibile vedere il film al cinema, nei paesi in cui quest’ultimi sono ancora aperti, e su HBO Max.

Secondo quanto affermato da The Wrap, la regista Patty Jenkins ha dichiarato su Twitter:

“A un certo punto bisogna scegliere di condividere l’amore e la gioia che si deve dare, oltre a tutto il resto. Noi amiamo il nostro film come amiamo i nostri fan, quindi speriamo davvero che il nostro film porti un po’ di gioia e conforto nel periodo natalizio”.

Arrivano inoltre anche le parole di Gal Gadot, attrice protagonista del franchise, che tramite un post sulla sua pagina ufficiale di Twitter ha commentato:

“È arrivato il momento. Abbiamo aspettato tutti a lungo che arrivasse, e non posso dirvi quanto sono entusiasta che tutti voi finalmente possiate vedere questo film. Non è stata una decisione facile e non avremmo mai pensato di dover rinviare l’uscita per così tanto tempo, ma il COVID ha scosso i mondi di tutti. Riteniamo che il film non sia mai stato così rilevante come lo è adesso e speriamo che porti gioia, speranza e amore nei vostri cuori. Wonder Woman 1984 è speciale per me e posso solo sperare che lo sia anche per voi. Ci abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima. Quindi .. potrete guardarlo nei cinema (che stanno facendo un ottimo lavoro per tenere gli spettatori al sicuro) oppure potrete guardarlo su HBO Max da casa vostra. Vi invio il mio amore. State al sicuro e indossate una mascherina. Buone vacanze a tutti noi! Lasciate entrare la luce.”

Nel film oltre all’attrice Gal Gadot troveremo come protagonisti anche Chris Pine, Pedro Pascal, Robin Wright e Connie Nielsen.

Erika Zagari

19/11/2020