Mulan: uscirà a settembre su Disney Plus

Dopo svariati e ripetuti rinvii “Mulan” debutterà a settembre su Disney Plus, rinunciando alla sua uscita in pompa magna.

Mulan: un prezzo di noleggio di tutto rispetto

Un lancio destinato esclusivamente al cinema che inaspettatamente cambia rotta e si prepara alla diffusione in anteprima sul canale a pagamento Disney +, senza però far parte dei contenuti inclusi nell’abbonamento, ma ad un supercosto , negli Stati Uniti e non solo, di 29.99 dollari.

Ma attenzione il debutto avverrà anche nei cinema esclusivamente nei mercati in cui Disney Plus non è disponibile. Infatti il nuovo CEO di Walt Disney Company, Bob Chapek, ha annunciato quest’oggi, durante la riunione quadrimestrale con gli azionisti, che il live-action di “Mulan” diretto da Niki Caro verrà presentato sulla piattaforma streaming solo dove il servizio è attivo, mentre nei paesi in cui non ha ancora pianificato di lanciare la piattaforma, e i cinema sono aperti ( come la Cina), il film arriverà direttamente nelle sale.

Una scelta che riguarderà anche l’Italia?

“Negli Stati Uniti, in Canada, Nuova Zelanda e un numero concordato di nazioni, “Mulan” arriverà con un premiere su Disney+ il 4 settembre” come si legge sul sito Deadline, che riporta le parole di Chapek e spiega anche le ragioni che hanno determinato la decisione, come trovare nuovi tracciati di distribuzione durante la pandemia.

“Stiamo guardando ‘Mulan’ come una tantum invece di dire che c’è un nuovo modello di windowing aziendale che stiamo esaminando”, ha detto Chapek martedì nella convention sugli utili dell’azienda.

“Mulan” non è il primo film Disney destinato al grande schermo uscito invece direttamente sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, basti pensare ad “Artemis Fowl” e “The One and Only Ivan”, ma è in assoluto il primo ad essere distribuito con un costo extra abbonamento su Disney Plus,

Intanto rimane solo da chiedersi se questa scelta riguarderà anche la presentazione nel nostro paese.

Chiaretta Migliani Cavina

08/08/2020